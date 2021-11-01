Канат Исаев / Айнуру Алтыбаева



Депутаты Канат Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в парламентских выборах. Об этом 30 октября сообщила Центральная избирательная комиссия.

Свою кандидатуру Исаев выдвигал от №31 Чуй-Кеминского избирательного округа. Айнуру Алтыбаева от №7 Ошского избирательного округа.

Кроме Исаева и Алтыбаевой еще семь человек отказались от участия в выборах. Ранее ЦИК зарегистрировала от одномандатных округов 321 кандидата и 21 партию на участие в парламентских выборах.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. По новой Конституции выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты от партий будут избираться по открытым спискам.

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Кто такой Исаев?

Канат Исаев 13 октября 2020 года был избран спикером парламента. После того, как Сооронбай Жээнбеков покинул должность президента, полномочия главы государства должны были перейти Исаеву, но он отказался от них. Тогда полномочия президента были возложены на Садыра Жапарова, который занимал должность премьер-министра.

4 ноября Исаев ушел с поста спикера парламента и сообщил, что будет участвовать на президентских выборах. На прошедших президентских выборах в январе этого года Исаев набрал 0,59% голосов.

15 сентября текущего года, Исаев был вызван на допрос в МВД в рамках досудебного производства по статье «Подготовка к силовому захвату власти».

Толчком к расследованию послужили письма нескольких деятелей культуры президенту Садыру Жапарову. Они заявили, что «некоторые политики планируют провести 17 сентября митинг с участием 100 тысяч человек и захватить власть».

Кроме этого, в соцсетях была распространена аудиозапись, где якобы Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие разговаривают о силовом захвате власти. Утверждается, что Асанов и Алмаз Сарыбаев, бывший член совета директоров открытого акционерного общества «Толубай», говорили об «организации массовых беспорядков».

Во время допроса Асанов и Сарыбаев были задержаны сотрудниками милиции. Позже независимые эксперты установили, что запись была смонтирована. Однако МВД отказалось признавать решение экспертизы в качестве доказательства.

Один из допрошенных Жанар Акаев тогда сообщил, что допросы связаны с предстоящими выборами. А ранее обратившиеся к президенту деятели культуры сказали, что смысл письма «переиначили».

Кто такая Алтыбаева?

Айнуру Алтыбаева работала в парламенте консультантом, а при пятом созыве в 2010 году была избрана депутаткой, пройдя в Жогорку Кенеш с «Ар Намыс». В 2015 году она стала депутаткой шестого созыва, пройдя в парламент от СДПК.

На последних выборах в парламент — тех, результат которых был аннулирован после акций протеста в октябре 2020 года — она баллотировалась от провластной партии «Биримдик».

Она запомнилась тем, что призывала кыргызстанцев скинуться и заплатить госдолг Кыргызстана перед Китаем, предлагала вернуться к двухпалатному парламенту,

В 2021 году она продвигает антитабачный закон и просила ОТРК в прайм-тайм показывать ролики о недопустимости похищения женщин для принуждения к браку. Также она была одной из инициаторок поправок «О внесении изменений в Трудовой кодекс», созданных для защиты права работника на личную неприкосновенность, и для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.



