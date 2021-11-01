Водители маршруток в городе Кара-Балта в Чуйской области утром 1 ноября вышли на митинг к зданию мэрии. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в мэрии города.

По данным УОБДД по ГУВД Чуйской области, бастуют около 50 водителей маршруток.

Повысили, но мало

В муниципалитете сообщили, что водители требуют повысить тарифы за проезд, хотя с 1 ноября в городе и так повышен тариф за проезд в маршрутках.

Согласно постановлению кара-балтинского горкенеша, стоимость проезда на внутригородских маршрутках составила 13 сомов, а тариф для льготников остался прежним — 7 сомов.

Но, по мнению водителей маршруток, депутаты горкенеша приняли решение по тарифам за проезд «необдуманно».

Забастовка водителей маршуток в Кара-Балте. Фото: ИА 24.kg

«Подорожали ГСМ, продукты питания, а проезд по сути остаётся убыточным даже после повышения. Забастовка — вынужденная мера. Мы переживаем за работу, но весь парк принял такое решение», — пишет ИА Turmush со ссылкой на бастующих водителей.

Так, они требуют повысить тариф за проезд внутри города до 15 сомов, а для льготников поднять с 7 до 10 сомов.

В мэрии города сообщили, что из-за забастовки водителей, ни одна маршрутка не вышла на линии. Turmush пишет, что из-за этого на остановках наблюдается большое количество людей — в основном это школьники, учителя и другие пассажиры.

При этом издание отмечает, что водители предупреждали власти о забастовке за 10 дней. Местные власти уже встретились с водителями маршруток.

На встрече в акимиате водители отметили, что из-за новых тарифов будут нести ещё больше убытков.

«Ранее мы возили школьников младшей школы по 7 сомов, в новом постановлении горкенеша указано, что под “школьниками” подразумеваются все школьники с 1 по 11 класс, при том, что у нас 70% пассажиры — льготники», — заявили водители.

Что говорят власти

Местные власти попросили водителей поработать две недели по утвержденным тарифам и призвали решать вопрос законным путем.

Водители маршруток на встрече с местными властями города Кара-Балты. Фото: ИА 24.kg

По словам акима района Торогелди Туркбаева, для разрешения ситуации требуется 15 дней. В это время будет работать рабочая группа, которая изучит вопрос.

«Завтра [2 ноября] будет заседание бюджетной комиссии, которая прежде всего рассмотрит вопрос, чтобы отказать в льготном проезде школьников старше 4 класса», — пишет Turmush.

Водители, маршрутки и забастовки

Кара-Балта — не единственный город, где водители маршруток с помощью забастовок добиваются повышения тарифов на проезд. Первыми это сделали водители в Бишкеке. Они несколько раз выходили на забастовки, в последний раз водители не вышли на работу в июне 2021 года, забастовка продолжалась 5 дней.

Тогда они заявили, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш». В результате некоторые из них просто перестали выходить на линию, так как работа перестала приносить желаемый доход.

Город столкнулся с транспортным коллапсом, и горкенеш Бишкека принял новые тарифы на проезд, которые начали действовать с 1 ноября.

Перед началом действия новых тарифов водители маршруток начали возвращаться на привычные рабочие места.

Стали меньше выходить на линии в последние месяцы и водители маршруток Оша. Агентство пассажирского транспорта уже посчитало, каким будет оптимальный новый тариф на проезд. Но перед тем, как обсудить его в горкенеше, представители Агентства пообещали, что спросят мнения горожан об этой инициативе.

Фото на заглавной ИА 24.kg