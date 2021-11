Водители маршруток в городе Кара-Балта в Чуйской области утром 1 ноября вышли на митинг к зданию мэрии. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в мэрии города. По данным УОБДД по ГУВД Чуйской области, бастуют около 50 водителей маршруток. Повысили, но мало В муниципалитете сообщили, что водители требуют повысить тарифы за проезд, хотя с 1 ноября в городе и так повышен тариф за проезд в маршрутках. Согласно постановлению кара-балтинского горкенеша, стоимость проезда на внутригородских маршрутках составила 13 сомов, а тариф для льготников остался прежним — 7 сомов. Но, по мнению водителей маршруток, депутаты горкенеша приняли решение по тарифам за проезд «необдуманно». Забастовка водителей маршуток в Кара-Балте. Фото: ИА 24.kg «Подорожали ГСМ, продукты питания, а проезд по сути остаётся убыточным даже после повышения. Забастовка — вынужденная мера. Мы переживаем за работу, но весь парк принял такое решение», — пишет ИА Turmush со ссылкой на бастующих водителей. Так, они требуют повысить тариф за проезд внутри города до 15 сомов, а для льготников поднять с 7 до 10 сомов. В мэрии города сообщили, что из-за забастовки водителей, ни одна маршрутка не вышла на линии. Turmush пишет, что из-за этого на остановках наблюдается большое количество людей — в основном это школьники, учителя и другие пассажиры. При этом издание отмечает, что водители предупреждали власти о забастовке за 10 дней. Местные власти уже встретились с водителями маршруток. На встрече в акимиате водители отметили, что из-за новых тарифов будут нести ещё больше убытков. «Ранее мы возили школьников младшей школы по 7 сомов, в новом постановлении горкенеша указано, что под “школьниками” подразумеваются все школьники с 1 по 11 класс, при том, что у нас 70% пассажиры — льготники», — заявили водители. Что говорят власти Местные власти попросили водителей поработать две недели по утвержденным тарифам и призвали решать вопрос законным путем. Водители маршруток на встрече с местными властями города Кара-Балты. Фото: ИА 24.kg По словам акима района Торогелди Туркбаева, для разрешения ситуации требуется 15 дней. В это время будет работать рабочая группа, которая изучит вопрос. «Завтра [2 ноября] будет заседание бюджетной комиссии, которая прежде всего рассмотрит вопрос, чтобы отказать в льготном проезде школьников старше 4 класса», — пишет Turmush. Водители, маршрутки и забастовки Кара-Балта — не единственный город, где водители маршруток с помощью забастовок добиваются повышения тарифов на проезд. Первыми это сделали водители в Бишкеке. Они несколько раз выходили на забастовки, в последний раз водители не вышли на работу в июне 2021 года, забастовка продолжалась 5 дней. Тогда они заявили, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш». В результате некоторые из них просто перестали выходить на линию, так как работа перестала приносить желаемый доход. Город столкнулся с транспортным коллапсом, и горкенеш Бишкека принял новые тарифы на проезд, которые начали действовать с 1 ноября. Перед началом действия новых тарифов водители маршруток начали возвращаться на привычные рабочие места. Стали меньше выходить на линии в последние месяцы и водители маршруток Оша. Агентство пассажирского транспорта уже посчитало, каким будет оптимальный новый тариф на проезд. Но перед тем, как обсудить его в горкенеше, представители Агентства пообещали, что спросят мнения горожан об этой инициативе. Фото на заглавной ИА 24.kg

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!