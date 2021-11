Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова в интервью АКИpress сообщила, что на 1 ноября первой дозой вакцинированы 43% целевой группы, а второй дозой — 33%. «Наша целевая группа — 2 млн 400 тыс. человек. Хочу отметить, что мы достигли показателей Всемирной организации здравоохранения, то есть мы охватили 10% общей численности населения», — заявила она. Как посчитали целевую группу? По словам Ишенапысовой, минздрав отнял от общего числа населения 6,6 млн человек детей — 2,5 млн и мигрантов — 840 тысяч человек. Получилось более 3,2 млн. Но по рекомендации ВОЗ ведомство взяло в качестве целевой группы 70% от общего числа. Так, вышло 2,4 млн. Рост заболевания COVID-19 По словам Ишенапысовой, в ноябре возможен рост заболеваемости COVID-19. «В этом году подъем ОРВИ и гриппа начался раньше, протекает тяжелее. У детей пневмония, вызванная не коронавирусом, а именно сезонным вирусом. Дети пока что прививаются только от гриппа», — сказала она. Темпы вакцинации Ишенапысова отметила, что темпы вакцинации были ожидаемы. После вакцинации 30% целевой группы, началась тенденция снижения. А также поднялся спрос на вакцины, которых в Кыргызстане еще не было. «Мы будем продолжать, мы увидели свои риски и недоработки. Все это касается коммуникации и соцмобилизации. Мы отслеживаем все коммуникационные стратегии других стран. Мы будем идти точечно, то есть не станем говорить о массовой вакцинации», — сказала она. Директорка отметила, что на темпы вакцинации сильно повлияло распространение искаженной информации. Она привела в пример новости о смерти работника МИД, который якобы умер после получения вакцины, и новость о массовых «побочных эффектах» от вакцинации у военнослужащих. Читать по теме: Смерть сотрудника МИД в детской больнице. Что известно? Минздрав приостановил вакцинацию AstraZeneca из-за побочных эффектов у военнослужащих Начнут ли вакцинировать детей от COVID-19? Недавно в Кыргызстан поступила вакцина Pfizer, которая в Америке была предложена детям старше 12 лет. «Вопрос вакцинации детей рассмотрим, занимаемся логистикой, сперва будем прививать взрослое население и ждать рекомендации от ВОЗ, будем проводить мониторинг результатов других стран. После всего этого примем решение», — сказала Ишенапысова. Она напомнила, что кампанию вакцинации в Кыргызстане начали с приоритетных групп: медики, соцработники, педагоги, сотрудники силовых структур и лица старше 60 лет. «Это приоритетная группа — 1,6 млн человек и охватили 20%. Мы видим, что по лицам старше 60 лет не достигли такого уровня и поэтому мы будем идти по ним», — сообщила Ишенапысова. Также по её словам, вышло постановление, согласно которому должны вакцинироваться работники сферы культуры. Потом, возможно, поэтапно начнут прививать работников сферы торговли, таксистов, парикмахеров. Привезут ли другие вакцины? Директор Республиканского центра иммунопрофилактики сообщила, что глобальный механизм COVAX проинформировал минздрав, что Кыргызстан в приоритете и вакцины будут поставлять еще в 2022 году. Она заявила, что в начале 2022 года страна ожидает «Модерну» или Pfizer. «От AstraZeneca, которую нам дали в двухмесячном сроком, мы не могли отказаться. Теперь мы указываем, что нам нужна вакцина сроком от 6 месяцев до одного года, поэтому начали поступать вакцины до 2023 года и в последующем сроки будем писать сами», — заверила Ишенапысова. Она пояснила, что из-за приостановления вакцинации AstraZenecа, их не успели вовремя использовать. Так, пришлось списать до 80 тысяч доз.

