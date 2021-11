Президент Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго в Шотландии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на частном самолёте. Об этом сообщили в администрации президента. Там добавили, что решение о вылете на частном самолёте принято в связи с тем, что принимающая сторона сообщила о невозможности приземления в стране самолета ТУ-154, на котором летает президент. Садыр Жапаров прибыл в Глазго и спускается по трапу. Фото: пресс-служба президента «Борт №1 ТУ-154 […] не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании, в этой связи кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета», — сообщили в пресс-службе президента. В администрации главы государства ИА 24.kg сообщили, что ответ от британских властей поступил «в последний момент», и из-за этого борт пришлось искать в ускоренном темпе. В администрации подчеркнули, что лететь на частном самолете дешевле, но не уточнили во сколько это обойдётся казне. ИА 24.kg со ссылкой на сервис flightradar пишет, что Жапаров вылетел из аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000, компании Дубая. Авиалайнер Embraer Lineage 1000. Фото: Википедия Президент Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго для участия в церемонии открытия 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В администрации президента уже сообщили, что Жапаров прибыл в Шотландию. 1 ноября примет участие в церемонии открытия Саммита мировых лидеров, а на следующий день Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита. Старый борт №1 Президентский борт — самолёт ТУ-154 — выпустили в 1993 году. Это пассажирский авиалайнер, который считался самым безопасным в СССР самолетом на средние и дальние расстояния. «Его первый образец был создан в 1968 году на авиазаводе в городе Куйбышеве (ныне город Самара). Однако в последние годы регистрировалось немало инцидентов с этими самолетами, по этой причине в России предлагали прекратить его использование», — писал «Азаттык» в 2018 году. Садыр Жапаров с рабочим визитом в Турции. Туда он приехал на борте №1. Фото: пресс-служба президента Достался авиалайнер Кыргызстану в 2006 году. По данным российских СМИ, в том году президент Владимир Путин подарил этот самолёт тогдашнему главе государства Курманбеку Бакиеву. Получается в эксплуатации в Кыргызстане самолет находится уже 15 лет, а общий срок его использования составил 28 лет. Пилот президентского самолёта Турат Исмаилов в прошлом делал несколько противоречивых заявления по поводу ТУ-154. В одном и том же интервью радио «Азаттык» в 2015 году он пожаловался, что советский самолёт устарел и сильно шумит, но затем похвалил судно и сказал, что борт №1 находится в «очень хорошем состоянии». Однако, в 2019 году при возвращении тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова из Санкт-Петербурга из-за технических проблем самолет не смог подняться в воздух. В результате президент вместе с частью своей делегацией вернулся в Кыргызстан на рейсовом самолете через Москву. Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ашхабад. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана В Жогорку Кенеше не раз поднимали вопрос об обновлении борта №1, но дальше разговоров дело не дошло. Читать по теме: Почему Жээнбеков летает на рейсовых самолетах? (Не только, чтобы быть ближе к людям)

