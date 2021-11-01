СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщили, что советник главы МВД Бакыт Матмусаев попал в аварию в Бишкеке.

По их данным, Матмусаев был за рулем автомобиля марки «Тойота Камри». Он двигался по улице Жукеева-Пудовкина и на пересечении с улицей Суеркулова столкнулся с автомобилями марки «ДЭУ Матиз» и «Мазда Трибут».

«В результате пострадали три пассажира «Матиза». Их госпитализировали в 4-ю горбольницу», — отмечается в СМИ.

В пресс-службе МВД пока эту ситуацию не прокомментировали, но в патрульной милиции сообщили, что ДТП с Матмусаевым произошло еще в августе.

По данным милиции, автоавария произошла в одиннадцать вечера 14 августа. Машины были водворены на штрафстоянку.

«В настоящее время назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого в патрульной милиции отметили, что Матмусаев не является советником главы МВД и не работает в органах внутренних дел.

Кто такой Матмусаев?

Бакыт Матмусаев — экс-глава ГУВД Бишкека. Его уволили в апреле 2021 года после похищения и убийства Айзады Канатбековой. Тогда вместе с ним еще 11 милиционеров были лишены должностей.

Позже в августе этого же года появилась информация, что Матмусаев был назначен советником главы МВД Улана Ниязбекова.

Убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля. Преступление попало в кадр видеокамер, поэтому был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее и уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим. Мать девушки обратилась в милицию, кроме того друзья и близкие похищенной вместе с волонтерами также приступили к поиску и узнали, что машину Тенизбаева видели в Сосновке.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Факт смерти девушки вызвал общественный резонанс, люди решили выйти на акцию протеста 8 апреля. Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Большую часть пресс-конференции руководство Бишкекского ГУВД занималось тем, что оправдывало действия милиции и отвергало критику в свой адрес.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива.

Матмусаев заявил, что в отставку не собирается и назвал своим долгом поиск ее похитителей — к концу дня всех подозреваемых в похищении задержали.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет “моральную вину”.

Практику похищения для принуждения к браку публично осудили премьер Улукбек Марипов, депутаты парламента, президент Садыр Жапаров, заммуфтия Кадыр Маликов, а также представительство ООН в Кыргызстане.