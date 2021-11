Центральная избирательная комиссия 29 октября обжаловала в Верховном суде решение Административного суда Бишкека по делу спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. Талант Мамытов. Днем ранее, 28 октября, суд отменил решение ЦИК об отказе в регистрации спикера в кандидаты в депутаты и исключении его из списка партии «Ынтымак». В ЦИК напомнили, что согласно закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», кандидат в депутаты должен уйти с госслужбы. Исключения работают только для депутатов Жогорку Кенеша и президента. «Должность торага Жогорку Кенеша, согласно реестру государственных и муниципальных должностей, отнесена к числу политических государственных должностей», — отметили в пресс-службе ЦИК. Что произошло? 24 октября ЦИК отказала спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову в регистрации на парламентские выборы. Он выдвигался от партии «Ынтымак». В ЦИК объяснили свой отказ тем, что на момент выдвижения кандидатуры Мамытов должен был отказаться от должности спикера парламента, но не сделал этого. В «Ынтымаке» же заявили, что ЦИК приняла это решение «при грубом несоблюдении процессуальных норм». В партии заявили, что Мамытов в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты возложил полномочия торага парламента на вице-спикерку Аиду Касымалиеву. В партии настаивают, что письменное подтверждение этого поступило в ЦИК «заблаговременно до заседания». При этом, в «Ынтымаке» подчеркнули, что «действующее законодательство позволяет торага Жогорку Кенеша участвовать в выборах депутатов, не прекращая исполнение должностных или служебных полномочий, так как спикер избирается из числа действующих депутатов как [аналогично функционирует] и председатель ЦИК, избранный из числа членов ЦИК». Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Читать еще: Спикер парламента, экс-мэр Бишкека и ревизорро. Кто баллотируется в парламент от партии «Ынтымак»



