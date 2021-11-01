Глава кабмина Акылбек Жапаров освободил от занимаемой должности замминистра сельского хозяйства Марсбек уулу Илича. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина 1 ноября.

Марсбек уулу Илич. Фото: сайт минсельхоза

В сообщении отмечается, что такое решение приняли в связи с «утратой доверия» по закону «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

26 октября Марсбек уули Илича задержали сотрудники ГКНБ. Также вместе с ним был задержан и экс-замглава сельского хозяйства Амангелди Исаев.

По версии следствия, они были в сговоре с несколькими компаниями и в течение нескольких лет создавали барьеры для вывоза продукции за пределы страны. В ГКНБ отметили, что задержание прошло по борьбе с коррупцией при доставке грузов в страны ЕАЭС.

«В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности к указанным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского хозяйства», — сообщили в Госкомитете.

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До этого по этому делу ГКНБ задержал бизнесмена Эркинбека Салымбекова. Его задержали в рамках расследования по трансграничной организованной преступной группе в сфере экспорта сельхозпродукции.

В ГКНБ отметили, что группа компаний создавала барьеры для вывоза сельхозпродукции за пределы страны. Его водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года.