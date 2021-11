В Сузакском районе Джалал-Абадской области 15-летняя школьница погибла под «КамАЗом», груженым камнями. Она скончалась на месте. Об этом сообщили«Клоопу» в ГУОБДД области. Несчастный случай произошел 31 октября в 17:40 вечера на улице Чойбек Палван в селе Жыгач-Коргон. Житель села Октябрь не справился с управлением автомобиля «КамАЗ-5511», и автотранспорт перевернулся. Под грузовиком осталась ученица 10 класса школы им.Тажибаева №25, которая шла по правой стороне улицы. Фото: УВД Джалал-Абадской области По данному факту начато досудебное производство по статье «Дорожно-транспортное происшествие». В милиции отметили, что водитель «КамАЗа» дает показания.

