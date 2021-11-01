В Сети распространилось видео затора на дороге Бишкек — Сокулук. Сотни водителей стояли в пробке вечером 31 октября, пытаясь уехать домой.

Видео: Николай Гладков.

Пробки в этом направлении стали не редкостью, когда часть трассы перекрыли для ремонтных работ. УОБДД Чуйской области предложило водителям объезжать участок дороги от города Шопокова до воскресного рынка в Сокулуке через села.

«Из центра села Сокулук можно проехать через села Шалта, Кызыл-Туу, Кун-Туу и Селекция. Через них можно попасть к началу улицы Ахунбаева в Бишкеке, общая протяженность данной объездной дороги составляет 23-24 километра. Также, направляясь из Бишкека на запад, можно объехать участки, где идет ремонт, через села Маловодное и Шалта до центра Сокулука», — заявили в УОБДД.

Реконструкция дороги от Военно-Антоновки до Кара-Балты началась еще в 2017 году. Работы во время пандемии были приостановлены, поэтому строительство затянулось. В 2021 году начали ремонт дороги в Сокулукском районе. Там трасса широкая, но это все равно не спасает от пробок по утрам и вечерам.

В темноте

Кроме этого, в октябре местные власти отключили уличное освещение на этом участке. Председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев заявил, что с полуночи будут выключать фонари на второстепенных дорогах.

Однако местные жители сообщают, что освещение выключают намного раньше полуночи. Самой сложной задачей для них теперь стал переход дороги. Пешеходные переходы, где нет светофора, стали опасны для жизни.

«Это еще пока нет дождя, поэтому видимость на дороге лучше. А как только будут осадки, станет совсем сложно. Пешеходов совсем не видно. Неужели безопасность людей дороже мнимой экономии? Обещали ведь, что не будут отключать центральные дороги. Почему говорят одно, а делают другое?» — возмущается водитель Жолдош.