Сотрудники Сары-Челекского биосферного заповедника на участке «Туура-Арык» 31 октября задержали четверых браконьеров, которые застрелили краснокнижного марала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
По данным ведомства, браконьеров задержали когда они разделывали тушу незаконно отстрелянного марала, примерно пятилетнего возраста.
Нарушителями оказались жители села Аркыт Аксыйского района Джалал-Абадской области.
«Шкура, голова и туша животного изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы для проведения соответствующих действий», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства природных ресурсов и экологии, марал малочисленное животное в Кыргызстане и занесён Красную Книгу. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства в 2018 году сообщало, что в стране 313 особей маралов.
Штраф за незаконную добычу марала составляет 1 млн сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое.
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Фото на заглавной КНИА «Кабар».