Сотрудники Сары-Челекского биосферного заповедника на участке «Туура-Арык» 31 октября задержали четверых браконьеров, которые застрелили краснокнижного марала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, браконьеров задержали когда они разделывали тушу незаконно отстрелянного марала, примерно пятилетнего возраста.

Нарушителями оказались жители села Аркыт Аксыйского района Джалал-Абадской области.

«Шкура, голова и туша животного изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы для проведения соответствующих действий», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства природных ресурсов и экологии, марал малочисленное животное в Кыргызстане и занесён Красную Книгу. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства в 2018 году сообщало, что в стране 313 особей маралов.

Штраф за незаконную добычу марала составляет 1 млн сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое.

Читать по теме: Госкомитет по экологии: Охота туристов на козерогов в Иссык-Кульской области была законной

10 животных Центральной Азии, которых мы можем потерять

Фото на заглавной КНИА «Кабар».