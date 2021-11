Сотрудники Сары-Челекского биосферного заповедника на участке «Туура-Арык» 31 октября задержали четверых браконьеров, которые застрелили краснокнижного марала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. По данным ведомства, браконьеров задержали когда они разделывали тушу незаконно отстрелянного марала, примерно пятилетнего возраста. Нарушителями оказались жители села Аркыт Аксыйского района Джалал-Абадской области. «Шкура, голова и туша животного изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы для проведения соответствующих действий», — сообщили в ведомстве. По данным министерства природных ресурсов и экологии, марал малочисленное животное в Кыргызстане и занесён Красную Книгу. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства в 2018 году сообщало, что в стране 313 особей маралов. Штраф за незаконную добычу марала составляет 1 млн сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое. Читать по теме: Госкомитет по экологии: Охота туристов на козерогов в Иссык-Кульской области была законной 10 животных Центральной Азии, которых мы можем потерять Фото на заглавной КНИА «Кабар».

