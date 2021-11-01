Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 672 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.

Бишкек — 44;

Ош — 4;

Чуйская область — 2;

Ошская область — 0;

Таласская область — 0;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 1.

В Ошской и Таласской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 327 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 70 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 716 человек.

По данным штаба, на 1 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 709 пациентов. Еще 707 человек лечатся амбулаторно.

Также на 1 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 978 тысяч человек, а вторую — более 751 тысячи кыргызстанцев.