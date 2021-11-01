Член партии «Туран» Эрлан Бекчоро сообщил «Клоопу», что политик Жениш Молдокматов подвергся давлению в СИЗО №1 Бишкека. По словам Бекчоро уулу, ему об этом сообщили сотрудники изолятора на анонимных условиях.

«Ранее на судебном заседании Молдокматов заявлял, что это политическое гонение и раскритиковал власть. 2 ноября судебный процесс по делу Молдокматова должен был продолжится. По данным анонимных источников, Молдокматова пытают, чтобы он молчал», — объяснил он.

Сторонники и адвокат Молдокматова заочно обратились в Центр по предупреждению пыток и институт омбудсмена, так как на данный момент находятся за пределами страны.

Однако пресс-служба ГСИН опровергла, что на лидера партии «Туран» Молдокматова оказывается какое-либо давление.

«В каждой камере установлена камера, все находится под наблюдением. Они могут прийти и встретиться с Молдокматовым. На данный момент ни от института омбудсмена, ни от других “служб” никто не приходил», — сообщили в ГСИН.

Задержание Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. В тот же день его водворили в ИВС. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным.

По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца. Затем 1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года. Спустя месяц прошло очередное заседание и Первомайский райсуд продлил политику меру пресечения до 6 сентября в СИЗО-1. Это заседание тоже было передвинуто.

Первое слушание по делу о «массовых беспорядках» было назначено на 8 октября в Первомайском районном суде, но было перенесено на 18 октября. На заседании 18 октября мера пресечения Молдокматова была продлена.