Член партии «Туран» Эрлан Бекчоро сообщил «Клоопу», что политик Жениш Молдокматов подвергся давлению в СИЗО №1 Бишкека. По словам Бекчоро уулу, ему об этом сообщили сотрудники изолятора на анонимных условиях. «Ранее на судебном заседании Молдокматов заявлял, что это политическое гонение и раскритиковал власть. 2 ноября судебный процесс по делу Молдокматова должен был продолжится. По данным анонимных источников, Молдокматова пытают, чтобы он молчал», — объяснил он. Сторонники и адвокат Молдокматова заочно обратились в Центр по предупреждению пыток и институт омбудсмена, так как на данный момент находятся за пределами страны. Однако пресс-служба ГСИН опровергла, что на лидера партии «Туран» Молдокматова оказывается какое-либо давление. «В каждой камере установлена камера, все находится под наблюдением. Они могут прийти и встретиться с Молдокматовым. На данный момент ни от института омбудсмена, ни от других “служб” никто не приходил», — сообщили в ГСИН. Задержание Молдокматова Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. В тот же день его водворили в ИВС. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным. По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года. Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу. 8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца. Затем 1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года. Спустя месяц прошло очередное заседание и Первомайский райсуд продлил политику меру пресечения до 6 сентября в СИЗО-1. Это заседание тоже было передвинуто. Первое слушание по делу о «массовых беспорядках» было назначено на 8 октября в Первомайском районном суде, но было перенесено на 18 октября. На заседании 18 октября мера пресечения Молдокматова была продлена.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!