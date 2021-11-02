Представители аппарата омбудсмена рассказали об итогах проекта «Укук кербени» [ в переводе на русский — «Караван права», ред.]. Правозащитники посетили все области страны, чтобы выявить системные правонарушения и по возможности проконсультировать людей на местах.

Они посетили ряд городов и сел, больниц, изоляторов временного содержания, школ-интернатов и других социальных объектов и нашли более двадцати разных нарушений.

Школы-интернаты — недоедание и проблемы с водой

Правозащитники выяснили, что дети имеют нехватку питания — на одного ребенка выделяется всего по 60 сомов. Есть проблемы и с бытовыми условиями на местах.

Так, в школе-интернате им. В.И.Ленина Чаткальского района Джалал-Абадской области не хватает средств гигиены и стеллажей для продуктов питания. Кроме того, нет возможности соблюдать и санитарно-гигиенические условия.

Душевая в школе-интернате им. В.И.Ленина Чаткальского района Джалал-Абадской области. Фото: ombudsman.kg Душевая в школе-интернате им. В.И.Ленина Чаткальского района Джалал-Абадской области. Фото: ombudsman.kg

В школе-интернате отсутствует водоснабжение, а душевые находятся в плачевном состоянии.



«В прачечной отсутствуют стиральные машинки для стирки белья и одежды учеников, несовершеннолетним школьницам приходится самим стирать свою одежду вручную в тазиках, в коридоре. В свою очередь, в корпусах отсутствует водоснабжение и канализация», — отмечается в отчете.

Быт в школе-интернате им. В.И.Ленина Чаткальского района Джалал-Абадской области. Фото: ombudsman.kg

Также выяснилось, что более 200 детей с инвалидностью Чон-Алайского района не имеют возможности учиться, так как для них нет соответствующих интернатов. Спортзал вспомогательной школы-интерната в селе Уч-Коргон Кадамжайского находится в аварийном состоянии.

Кроме того, приостановились работы кризисных центров, открытых по различным социальным проектам в Нарынской области.

Больницы — антисанитария и платные лекарства

По информации правозащитников в регионах встречается сбор средств в больницах в неизвестные «Фонды» — туда идет от 50 до 200 сомов с каждого пациента. Кроме того, лекарства, которые должны выдаваться бесплатно по программе госгарантий, пациентам продают.

Встречаются в больницах в регионах и просроченные медикаменты, которыми лечат пациентов.

Медикаменты в в Тогуз-Тороуской территориальной больнице, обнаруженные в октябре 2021 года. Фото: ombudsman.kg

Жители Аламудунского и Ысык-Атинского районов не имеют возможности госпитализации экстренных больных из-за элементарного отсутствия пунктов скорой медицинской помощи в айылах. Есть и другие нарушения, например, такие:

отсутствуют условия для детей с инвалидностью в Чон-Алайском районе;

требуется капитальный ремонт здания, кабинетов врачей и палат отделения терапии территориальной городской больницы города Кара-Куль;

в республиканской психиатрической больнице села Кызыл-Жар Джалал-Абадской области нарушаются права пациентов, и «царит антисанитария». Здание туберкулезного отделения (№7) находится в «исключительно плохом состоянии, а душевая и уборная не соответствуют никаким санитарным нормам»;

Душевая РПБ в селе Кызыл-Жар. Фото: ombudsman.kg

в Межобластной противотуберкулезной больнице поселка Шекафтар на целый корпус действует только одна душевая, и та без горячей воды;

в Нарынской клинической больнице объединили два не сочетаемых отделения — для лиц, нуждающихся в психиатрическом лечении, и отделение наркологии. Поэтому «в столовой и в туалете вынуждены пересекаться пациенты, страдающие различными психическими и наркологическими сложными заболеваниями».

Наконец, в Минздраве, по словам правозащитников, «забыли о существовании больницы» в Сузакском районе» — она «абсолютно не соответствует нормам санитарии и вопросам обеспечения безопасности здоровья населения».

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ИВС — нет условий для задержанных

По словам представителей института омбудсмена, в ряде изоляторов временного содержания не соблюдается стандарт в 3,25 кв. метров на одного задержанного. Так же в аптечках ИВС не ликвидируют просроченные медикаменты — это же нарушение нашли и в некоторых лечебных учреждениях.

Такое нарушение нашли, например, в ИВС РОВД Ноокенского района. Кроме того, там у нескольких подозреваемых отсутствовало медицинское освидетельствование при их водворении в ИВС.

А в ИВС Чон-Алайского РОВД не оказалось душевого помещения и туалета.

«[…] В камерах отсутствуют кровати для следственно-задержанных, в результате чего они вынуждены спать на бетонном полу. Лекарства в аптечке с истекшим сроком годности. Надзор со стороны районной прокуратуры не осуществляется», — заключили правозащитники.

Пособия — задерживают, урезают, не платят

В регионах встречается отмена выплат ухаживающим за детьми-инвалидами по достижению совершеннолетия. Кроме того, иногда «в случаях, если доход превышает 1 тыс. сомов на человека, пособие не назначается».

Другие нарушения, связанные с пособиями:

люди, живущие на съемных квартирах, не могут получить пособия — так как пособия выдаются по месту прописки, а квартирантов не прописывают;

проблемы с выплатой пособий гражданам, инфицированным ВИЧ в медицинском учреждении Ноокатского района;

в Кара-Суйском районе два села вдоль одной дороги поделили так, что к «высокогорным» относится только одно из них;

Из-за долгов ликвидированного совхоза имени Ленина в сумме 600 тыс. сомов, более 200 жителей села Темир Иссык-Кульского района не могут оформить свои пенсии.

Нарушение прав работников

С вопросами по оплате труда к правозащитникам обратились медработники города Кара-Куль. Им обещали повысить зарплату, но «фактически они стали получать даже меньше, чем прежде».

Работники золотодобывающих предприятий в Чаткальском районе тоже жаловались на несоблюдение работодателем своих обязательств — «не выплачивают за переработку и не принимают больничные листы».

Жилищные проблемы и кредитование

По данным правозащитников, простые граждане сталкиваются с проблемами аренды земель в ряде регионов. Они не могут получить земельные участки в аренду из за коррупционных схем.

Другие нарушения, связанные с земельными участками:

Жители села «Дыйкан-Кыштак» Кара-Суйского района из за решения местных властей о сносе их жилых домов двигались пешим ходом из Ошской области в Бишкек. На данный демарш их вынудило неправомерное решение местных властей.

Более 400 домовладельцев не могут принимать участие в выборах, не получают медицинские и другие госуслуги в пригородной курортной зоне города Джалал-Абад (поселки Нагорный, Загорный и другие.) Их уже много лет не регистрируют по месту проживания.

Жители Ноокатского района, проживающие в селах Кунгей-Коджоке, Чеч-Добо и Джар-Коргон, заявили, что из-за несвоевременного предоставления руководством и сотрудниками айыл окмоту имени Н.Исанова постановлений о выделении земельных участков они не могут получить «Красные книги».

Проблемы этнических кыргызов

Этнические кыргызы сталкиваются с проблемами при пересечении государственных границ, при регистрации на постоянное место жительства и при получении паспорта.

Пограничники и военнослужащие

Оказалось, что в регионах могут урезать выплаты и надбавки к пенсиям военным — если они работали в высокогорье, а потом решили переехать, когда вышли на пенсию.

Кроме того, правозащитники посетили погранзаставу «Головной» Баткенской области и обнаружили, что там «отсутствуют нормальные социально-бытовые условия».

«Пользуясь случаем, хочу обратиться главу ГКНБ Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу, чтобы он обратил внимание на условия жизни ребят [пограничников] на местности “Головной” в Баткенской области. У пограничников нет питьевой воды, берут воду из арыка, пользуются одним умывальником. Я его прошу, так как он сейчас курирует весь силовой блок», — сказала на пресс-конференции заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева.

Другие нарушения

По словам представителей института омбудсмена, есть и много других жалоб. Например, жители Кара-Кульджинского района пожаловались на то, что компания «Билайн» «обманывает людей»: рассылает СМС-сообщения о подключении телефонов граждан к какой-либо рекламе, которая якобы 3-4 дня предоставляется бесплатно, а на самом деле за указанные дни снимают с баланса по 200-300 сомов.

Также жители Кочкорского района пожаловались, что власти не выделяют землю под кладбище.

Многие жители регионов так же интересуются, почему процесс выдачи 10-процентных льготных кредитов от граждан «держится секретно».

Что будут делать?

Заместитель омбудсмена Альберт Колопов рассказал, что «Укук кербени» не только встречался с жителями регионов, но и работал с органами местного самоуправления.

«На встречу с жителями мы пригласили и представителей местной власти. Они выслушали и записали жалобы жителей. Многие вопросы решаются на уровне местного самоуправления. Мы собрали в основном системные и концептуальные вопросы. Будем работать над решением», — заверил Колопов.

По словам руководителя аппарата омбудсмена Аската Азарбекова, на выявленные многочисленные нарушения должен отреагировать кабмин.

«Так, в ходе данного проекта были выявлены системные нарушения, которые требуют скорейшей реакции со стороны кабинета министров и, соответственно, их исправления в максимально короткие сроки», — сказал он.

Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов

