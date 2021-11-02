Центральная избирательная комиссия вынесла письменное предупреждение депутату Дастану Бекешеву за преждевременную агитацию. За такое решение проголосовали 10 членов ЦИК на заседании 1 ноября.

«Рабочая группа обратила внимание на содержание текстов на страницах Дастана Бекешева в соцсетях и его сайте. В публикациях содержатся признаки преждевременной агитации. Публикации с марта 2021 года, выборы были назначены 29 августа 2021 года», — сказала завотделом правового обеспечения ЦИК Медина Кутбердиева.

Сам Бекешев с решением ЦИК не согласился. В своём телеграм-канале он заявил, что рабочая группа вынесла такое решение даже несмотря на отсутствие лингвистической экспертизы.

«Причем за основу они взяли такие слова: “я обязуюсь говорить правду и обязуюсь защищать интересы граждан.” Мне стало смешно, это обязанность любого чиновника, депутата, госслужащего. Они обязаны говорить правду и обязаны защищать интересы граждан», — сказал Бекешев.

Бекешев также заявил, что ЦИК рассмотрела жалобу о легальности сбора средств, которые он получил от граждан для своей предвыборной кампании. По данным Бекешева, через пожертвования ему удалось собрать 3 млн сомов.

По его словам, ЦИК не нашла нарушений закона и вынесла «объективное решение».

«Они увидели, что всё у меня шло прозрачно, здесь они никаких нарушений закона не нашли», — сказал Бекешев.

Депутат ранее заявлял, что жалобу на него подал некий кыргызстанец Акбар Бейшалиев.

Скриншот страницы Дастана Бекешева



Однако он добавил, что во время встречи с рабочей группой стало известно, что Бейшалиев не подавал заявления.

«Он, возможно находится в России, делает массаж. А почему под его именем написали заявления? Дело в том, что есть человек который уже подавал на меня в суды и мы выяснили, кто за этим стоит. Все встало на свои места», — рассказал он.

Дастан Бекешев — действующий депутат парламента, на очередные выборы в Жогорку Кенеш он выдвигается в качестве одномандатника по Октябрьскому району Бишкека.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

ЦИК 20 октября сообщила о завершении приема документов от партий для участия в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Всего списки кандидатов по единому избирательному округу предоставила 21 политическая партия.

Общее количество выдвинутых кандидатов составило 1 046. Женщин в этом списке лишь 36%, все остальные — мужчины.

Читать ещё: