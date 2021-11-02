Замглавы кабмина Эдиль Байсалов объяснил решение властей нанять для президента и его делегации частный самолёт для полёта в Глазго на климатический саммит «государственной необходимостью». Об этом он написал у себя в Twitter.

Эдиль Байсалов в Глазго. Фото: Twitter Байсалова

По его словам, с самого начала прорабатывался вопрос визита президента рейсовыми самолетами в Глазго.

«К сожалению, из Эдинбурга невозможно было улететь рейсами раньше вечера 4-го ноября. Легко проверить каждому. Занимались всё лето! Поэтому пришлось отказать от идеи прибыть в Глазго на поезде из Лондона. Президенту необходимо быть в Бишкеке на саммит ЕС-ЦА и встречать высоких гостей», — написал он.

Он заявил, что визит Жапарова был под угрозой срыва из-за того, что британская сторона отказала в приёме кыргызского борта №1 ТУ-154 «по причинам безопасности».

«Буквально несколько дней назад пришлось зафрахтовать борт для перелета делегации. Это госнеобходимость! Не любовь к роскоши и не каприз! […] [Это] не удовольствие, а исполнение государственных функций и работа по достижению внешнеполитических целей», — подчеркнул Байсалов.

Он заявил, что новый кабмин намерен «в разы увеличить расходы по этой линии».

«Перед нами поставлены амбициозные цели. И мы будем их добиваться!», — отметил он.

Вылет в Глазго на частном самолёте

В пресс-службе президента 1 ноября подтвердили, что Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго в Шотландии на частном самолёте. Там Жапаров примет участие в 26-й сессии конференции Сторон ООН по изменению климата.

В состав кыргызской делегации вошли сам Эдиль Байсалов, глава МИД Руслан Казакбаев и завотделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

Садыр Жапаров прибыл в Глазго и спускается по трапу. Фото: пресс-служба президента

В администрации президента говорят, что такое решение приняли из-за того, что британские власти отказались принимать в стране кыргызский борт №1. Все дело в том, что он «не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании» — не отвечает международным требованиям.

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Однако, в пресс-службе президента не раскрывают стоимость аренды частного воздушного судна и не раскрывают модель самолёта.

ИА 24.kg со ссылкой на сервис flightradar пишет, что Жапаров вылетел из аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Он вылетел в шотландский город Престуик, который расположен в 51 км от Глазго.

Салон реактивного самолета бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Фото: сайт Jetvip

По данным авиаброкера Jetvip, один час аренды этого воздушного судна стоит от 12 тысяч евро (свыше 1,1 млн сомов). Самолёт Жапарова долетел до Престуика за почти 8 часов (7 часов 51 минута).

Это будет более 9,48 млн сомов. В итоге полёт президента и его делегации туда и обратно обойдётся в почти 19 млн сомов.

В администрации президента ИА 24.kg, говоря об аренде частного самолёта, заявили, что лететь на таком судне дешевле, но также не уточнили, во сколько это обойдётся казне.

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