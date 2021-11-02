Президент Садыр Жапаров 1 ноября посетил прием королевской семьи в Глазго. В вечернем приеме в рамках конференции ООН по климату также приняли участие лидеры других стран и главы делегаций.

Жапаров успел сфотографироваться с герцогиней Кейт Мидлтон, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Он также пожал руку президенту США Джо Байдену.

От имени королевской семьи гостей принимал принц Чарльз. Но в фотоальбоме Жапарова нет фотографий с ним.

На вечернем приеме президент также встретился с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами.

Днем того же дня Жапаров на полях саммита встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным пресс-службы главы государства, они обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

Кроме этого, Жапаров поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сообщается, что Моди пригласил президента посетить Индию с официальным визитом в 2022 году.

Также администрация президента сообщила, что Жапаров встретился с главами Армении и Монголии и премьер-министрами Исландии и Канады.

Жапаров с президентом Армении Арменом Саркисяном. Жапаров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Жапаром с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Жапаром с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Кроме этого, Жапаров провел переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава и предложил ему в качестве цели на следующие пять лет увеличить портфель климатического финансирования до 150 млн долларов США.

Также Жапаров обсудил вопросы сотрудничества с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром и выразил готовность поддержать расширение сотрудничества.

Он отметил, что Кыргызстан поддерживает Парижское соглашение, приняв установленный на национальном уровне вклад до 2030 года.

Что за встреча в Глазго?

В городе Глазго в Шотландии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

На конференции участники конвенции объявят о своих климатических целях, оценят уже внесенный вклад и обсудят механизмы действия Парижского соглашения.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года в Париже. В нем участвуют 196 стран. Обсуждение продлится две недели.

Цель соглашения была в том, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнями доиндустриальной эпохи, то есть с серединой XVIII века, чтобы избежать климатической катастрофы.

Однако, согласно последним данным, наша планета уже «потеплела» на 1,06–1,26 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Так, в ООН обеспокоены тем, что даже если имеющиеся обещания по снижению выбросов в атмосферу будут выполнены, к концу века температура все равно повысится на 2,7 градуса Цельсия.