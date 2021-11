Рассказ является полностью вымышленным. Написан в рамках проекта «Жаштар тандайт», который реализует IDEA Центральная Азия Первую часть истории, которая удивила жителей прибрежного села на Иссык-Куле? можете прочитать здесь, а вторую здесь. Два месяца назад в селе Чок-Тал на Иссык-Куле упал метеорит, после чего начались необъяснимые вещи. В село приехали народные избранники и не интересовавшись жизнью людей, раздавали агитационные листовки. Заболел дядя Азамата, а тетя не может найти машину, чтобы доставить его в городскую больницу. Активист Сабыр байке дал Азамату маленькую книгу и сказал, что в ней можно найти ответы на все его вопросы. Он с подругой Аяной пытается понять, что написано в книге. Третий эпизод: «Желтая груша» Собравшиеся возле берега жители стали расходиться по домам. Азамат шел в сторону дороги с книгой в руках, когда он увидел свою тетю. Он сразу к ней подошел: — Что вы здесь делаете? Что-то случилось с дядей? — Его нужно срочно нужно везти в больницу, ни одна машина не останавливается, — ответила Анара. По дороге рядом с ними шли люди, среди которых был их сосед Сабыр. Он, увидев состояние тети Азамата, подошел к ним и спросил: «Анара эже, все хорошо?!». Тетя Азамата в спешке стала объяснять Сабыру ситуацию, а он стал ее успокаивать: «Не переживайте, сейчас заведу машину и приеду», — и поспешил домой. Через некоторое время Сабыр подъехал к дому Анары и остановился возле ворот. Они взяли за плечи дядю Азамата и еле посадили в машину. Белый автомобиль повез дядю и тетю Азамата в город, а сам он направился домой. Деревья от ветра раскачивались в стороны, раскидывая листву на землю. Азамат шел по обочине трассы и за поворотом встретил подругу Аяну — красивая девушка прогуливалась с младшим братом: — Как дела Аяна? Вышли прогуляться? — Братик захотел на улицу, вот вышли погулять. Все серое, воздух какой-то другой. Азамат вспомнил, как вчера от яблока, упавшего в его саду, шел пар, но он быстро отбросил негативные мысли. — Да, наверное дождь собирается. Ты не ходила на собрание? — Нет, родителей не было дома. А что у тебя в руке? — Аа, это? Сабыр байке дал на собрании. Сказал, что я могу получить ответ на все свои вопросы. Не знаю, что в ней, но хочется узнать. Если хочешь, вместе почитаем. — Хорошо, мне тоже стало интересно. Пошли к нам домой, я не могу никуда выйти с братиком, — Аяна погладила брата по голове, 4 летний мальчик засмущался и спрятался за сестрой. Они зашли домой, Аяна сварила горячий чай и поставила на стол свежеприготовленное варенье. «Братик очень любит варенье из груши», — сказала она. Азамат за чашкой чая, не теряя времени, взял в руки книжку и стал ее перелистывать. На самой первой странице он увидел надпись крупными буквами «Конституционный Закон Кыргызской Республики о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Аяна посмотрела на него вопросительным взглядом: «Про что это?». Мама сказала, что проблему падения метеорита поможет решить парламент. А по словам Сабыра байке, для этого депутатами должны стать люди, которые будут работать в интересах народа. Он сказал, что “на ситуацию в стране может повлиять каждый человек своим выбором. Выбрать достойного среди кандидатов — основное право человека”. Похоже из этой книги мы получим все ответы на вопросы о выборах, — Азамат продолжил пролистывать книгу, пока брат Аяны возился с игрушками на полу. — Голосование на выборах должно быть тайным, а все избиратели имеют одинаковые права. Граждане осуществляют свои избирательное право свободно и добровольно. Никто не может их заставить голосовать или не голосовать, — прочитал он. — Значит, хорошо, когда никто не знает за кого проголосовал избиратель. — Но единственное, избирателю должно быть 18 лет на момент голосования. Например, в этом году мы можем с тобой проголосовать за любого кандидата, — Азамат снова погрузился в книгу, — Граждане Кыргызской Республики имеют право голосовать и быть избранными независимо от их происхождения, пола, расы, этнической принадлежности, инвалидности, образования, официального и имущественного положения, религии, политических и других убеждений. — Я поняла, мы можем не ограничиваться голосованием, но и быть избранными. — Да, я об этом спрашивал у мамы. Для того, чтобы стать депутатом, нужно достичь 25 лет и иметь высшее образование. Позже мы с тобой обязательно попробуем, — Азамат перешел на другую страницу. — Депутаты избираются на определенный срок, а когда он подходит к концу, выборным путем определяют новый созыв. Значит, выборы проходят в определенное время, в установленные сроки Конституцией. Организация и проведение выборов должно проходить открыто и прозрачно, — сказал он. В этот момент Аяна спросила Азамата: «Сколько депутатов должно быть? Как они избираются?». — Мама говорила, что в парламенте должно быть 90 депутатов. Сейчас поищу как они должны избираться, — Азамат стал перелистывать книгу, нашел нужную страницу и стал пересказывать Аяне: — Депутаты на этот раз будут избираться по смешанной системе. 54 депутата из 90 — по партийным спискам, остальные 36 — по одномандатным округам. Если быть точнее, одни депутаты будут баллотироваться от партий, а другие — в качестве самовыдвиженцев от одного округа. Самое интересное, что ты можешь проголосовать не за партию, а за определенного кандидата. Брат Аяны взял игрушку и направился к выходу, но Азамат и Аяна увлеклись книгой и не заметили этого. — Я не поняла, как мы будем голосовать за определенного кандидата?, — спросила Аяна друга. — Например, если я приду на участок в том же районе, где проживаю, мне выдадут два чека, которые я обменяю на два бюллетеня. Один из них для выбора кандидата по партийному списку, а второй — по окружному списку. В кабине для голосования, в первой бюллетени я отмечу желаемую партию, а ниже, напротив названия партии, поставлю галочку у номера кандидата, которого выбираю. Самое главное, нужно знать номер желаемого кандидата. На второй бюллетени будут фамилии кандидатов, которые проживают на нашем участке — там тоже нужно поставить галочку. Важно правильно отмечать. Братик Аяны направился к саду. На улице начался ветер и стал срывать с деревьев груши. Ударившись о землю, фрукты разбились и над ними навис пар. «Сначала нужно выбрать партию, затем отметить номер кандидата, за которого хочу проголосовать. А по одномандатным округам — поставлю отметку напротив фамилии кандидата, за которого голосую», — повторила Аяна. — Точно. Но в обеих бюллетенях можно проголосовать “против всех”, если ни один кандидат не понравится, — сказал Азамат. Аяна поделилась своими мыслями: — Нужно уважать выбор каждого человека. Если он думает, что никто не заслуживает его доверия, он так же, как и другие, может проголосовать. С улицы послышался жалобные и болезненные стоны. Аяна оглядела комнату — младшего брата не было нигде. Она в панике выскочила на улицу, за ней последовал и Азамат. Братишка Аяны, покрытый серо-бурыми пятнами, лежал на земле. Рядом с ним была откушенная груша. Продолжение читайте в следующем выпуске, 9 ноября.

