Депутатка Наталья Никитенко на своей странице в Facebook раскритиковала власти за расходование бюджетных средств. Она возмутилась тем, что в стране покупка военной техники и полёт чиновников за границу приоритетнее повышения пенсий, выплат врачам за работу в красной зоне и ремонта школ.

Депутатка Наталья Никитенко на заседании парламента. Скриншот с трансляции

«Но при этом мы покупаем вертолет, стоимость которого от $6,3 млн до $12,5 млн долларов США. Мы покупаем беспилотники стоимостью $70 млн, мы покупаем джипы за $300 тысяч и арендуем самолет за $100 тысяч», — сказала она.

При этом власти не сообщали о том, во сколько обходится бюджету покупка военной техники. Так, по некоторым данным, один турецкий беспилотник Bayraktar, который Кыргызстан хочет закупить, стоит около $5 млн.

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Также не раскрывается стоимость аренды частного самолёта для президента Садыра Жапарова, который наняли, чтобы кыргызская делегация посетила климатический саммит в Глазго. По некоторым данным, на вылет туда и обратно может уйти почти 19 млн сомов.

«Мне кажется, так быть не должно. Кстати, саммит в Глазго был посвящён экологическим проблемам, одной из которых является загрязнение окружающей среды частными самолётами. То есть мы совсем не в тренде», — написала Никитенко.

Садыр Жапаров прибыл в Глазго и спускается по трапу. Фото: пресс-служба президента

Напомнила она и про лечение за границей Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ в этом году несколько раз летал за рубеж, чтобы сделать операцию на сердце и поправить здоровье.

«Не кажется ли вам, что приоритеты не правильно расставлены? Почему граждане страны не могут попасть в простую больницу, а в это время власть летит на частном самолете за границу лечиться?» — возмутилась она.

Никитенко также напомнила, что в этом году пенсии «самым бедным пенсионерам власть смогла поднять только на 200 сом». Депутатка имеет в виду индексацию страховых частей пенсий, которая вступила в силу с 1 октября. Согласно нему, «коэффициент индексации страховых частей пенсий составит 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер, которых не превышает 4785,4 сома».

«Недавно власть заявила, что не может оплатить врачам, работающим в красной зоне […] Тарифы на общественный транспорт выросли, учителя будут ждать светлого будущего, потому что, несмотря на громкие заявления власти, в следующем бюджете никакого повышения не заложено. У нас нет денег на сирот, на лекарства для онкобольных, у нас денег нет на ремонт школ», — заявила она.

Вылет в Глазго на частном самолёте

В пресс-службе президента 1 ноября подтвердили, что Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго в Шотландии на частном самолёте. Там Жапаров принял участие в 26-й сессии конференции Сторон ООН по изменению климата.

В состав кыргызской делегации вошли замглавы кабмина Эдиль Байсалов, глава МИД Руслан Казакбаев и завотделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

В администрации президента говорят, что такое решение приняли из-за того, что британские власти отказались принимать в стране кыргызский борт №1. Все дело в том, что он не отвечает международным требованиям.

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Однако, в пресс-службе президента не раскрывают стоимость аренды частного воздушного судна и не раскрывают модель самолёта.

ИА 24.kg со ссылкой на сервис flightradar пишет, что Жапаров вылетел из аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Он вылетел в шотландский город Престуик, который расположен в 51 км от Глазго.

Полёт президента и его делегации туда и обратно обойдётся в почти 19 млн сомов.

Байсалов объяснил решение властей нанять частный самолёт для полёта в Глазго «государственной необходимостью».

В администрации президента ИА 24.kg, говоря об аренде частного самолёта, заявили, что лететь на таком судне дешевле, но также не уточнили, во сколько это обойдётся казне.

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