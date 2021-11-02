Американский актёр Микки Рурк посвятил пост в своём Instagram чемпионке смешанных единоборств UFC, кыргызстанке Валентине Шевченко.

«Великая» — подписал публикацию Рурк и поставил эмодзи флага Кыргызстана.

В комментариях Шевченко опубликовала смайлик, символизирующий благодарность.

Микки Рурк в прошлом был профессиональным боксёром. Он известный поклонник бокса и смешанных единоборств. До этого он также посвящал пост Шевченко и благодарил кыргызстанку «за все годы, когда он получал удовольствие наблюдать, как она делает свое дело».

Спортсменка Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте.

В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях. Она чемпионка в наилегчайшем весе промоушена.

В конце сентября этого года она в шестой раз защитила свой титул.

Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix.