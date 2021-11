Американский актёр Микки Рурк посвятил пост в своём Instagram чемпионке смешанных единоборств UFC, кыргызстанке Валентине Шевченко. «Великая» — подписал публикацию Рурк и поставил эмодзи флага Кыргызстана. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) В комментариях Шевченко опубликовала смайлик, символизирующий благодарность. Микки Рурк в прошлом был профессиональным боксёром. Он известный поклонник бокса и смешанных единоборств. До этого он также посвящал пост Шевченко и благодарил кыргызстанку «за все годы, когда он получал удовольствие наблюдать, как она делает свое дело». Спортсменка Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте. В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА. На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях. Она чемпионка в наилегчайшем весе промоушена. В конце сентября этого года она в шестой раз защитила свой титул. Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!