Президент Садыр Жапаров 2 ноября выступил с посланием на 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящем в Глазго в Шотландии. В своей речи он пообещал, что Кыргызстан постарается сократить выбросы парниковых газов и заявил о наносящем вред ледникам бизнесе в Кыргызстане. «Клооп» собрал главное из выступления Жапарова. Садыр Жапаров выступает на климатическом саммите в Глазго. Фото: пресс-служба президента Про Парижское соглашение и сокращение выбросов Он заявил, что Кыргызстан остается страной, приверженной духу и целям Парижского соглашения, которое приняли в 2015 году. Этот документ подписали почти 200 стран, включая Кыргызстан. Главная его цель — остановить глобальное потепление и добиться того, чтобы в течение следующих ста лет средняя температура на Земле поднялась не выше, чем на два градуса по Цельсию. Читать по теме: Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение о климате. Объясняем, что это значит «Несмотря на комплексные вызовы в его реализации [Парижского соглашения], мы настроены позитивно, и наше участие в глобальной кампании по сдерживанию изменений климата будет ответственным и всесторонним в рамках недавно представленного национально определяемого вклада (ОНУВ) до 2030 года», — сказал Жапаров. Он пообещал, что к 2030 году Кыргызстан постарается сократить выбросы парниковых газов на 44%, а к 2050-му — достичь углеродной нейтральности. Жапаров оценил «осуществление неотложных среднесрочных мероприятий по сдерживанию изменения климата» в Кыргызстане в $7 млрд. Приглашаем инвесторов и будем строить ГЭС По словам Жапарова, локомотивом «безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика». Садыр Жапаров кладёт капсулу под строительство новой малой ГЭС «Бала-Саруу» в Таласской области 29 августа 2021 года. Проект должен быть завершен в декабре 2022 года. Фото / пресс-служба президента «Мы намерены поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций с целью полного перевода на электроэнергию промышленную отрасль и сектор жилищно-коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего, угля и мазута. Сегодня строится около десятка малых и средних ГЭСов. Некоторые из них были запущены недавно. Половина из них будет запущена к концу следующего года», — сказал он. Жапаров призвал к сотрудничеству инвесторов из развитых экономик «к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в этом секторе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства». Недобросовестный бизнес и горы Также в своей речи президент Кыргызстана затронул тему таяния ледников от «недобросовестной экономической деятельности». Ледник «Лысый». Фото «Азаттык» «К большому сожалению, в Кыргызстане есть такие прецеденты, в связи с чем призываю мировое сообщество совместно противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам», — отметил Жапаров. Президент рассказал про адаптационные программы в сельском хозяйстве, энергетике и других секторах. «Масштабы предстоящей работы колоссальны, учитывая, что 94% территории нашей страны составляют горы. Их реализация оценена почти в $3 млрд», — заявил он. Жапаров подчеркнул, что для решения проблем, связанных с негативным влиянием изменения климата, Кыргызстану будет необходима внешняя помощь. Он добавил, что нуждающихся развивающихся горных стран, как Кыргызстан, много. Поэтому Жапаров предложил создать под эгидой ООН специальный фонд для реализации целевых программ по адаптации к изменению климата с упором на сохранение ледников, лесов и биоразнообразия, повышения подготовленности к природным бедствиям, социально-экономическую поддержку горных сообществ, особенно женщин и детей. «Время для долгих и красивых речей прошло, пришло время действовать — целенаправленно, последовательно и эффективно», — подчеркнул Жапаров. Читать по теме: Фотоальбом Жапарова: С кем встретился президент в Глазго?

