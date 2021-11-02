Коалиция против пыток совместно с Фондом Клуни за справедливость подали жалобу в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по делу Гулжан Пасановой. Об этом сообщила самая Коалиция в своём телеграм-канале 2 ноября.
Пасанову признали виновной в убийстве мужа. Её сначала осудили на 9 лет, но позже сократили срок заключения до 6 лет. Сама Пасанова и правозащитники говорят, что женщина действовала в целях самообороны.
Обращение в Комитет ООН
В Коалиции против пыток отметили, что обратились в комитет ООН с целью устранения дискриминации, с которой Пасанова столкнулась во время суда.
Правозащитники считают, что обвинение в отношении женщины было построено «с опорой на архаичные гендерные стереотипы». В Коалиции отметили: обвинение утверждало, что Пасанова лгала о домашнем насилии и «она не осталась [со своим мужем], если бы действительно подверглась насилию».
Кроме этого, обвинение заявило, что «любое насилие, которое действительно имело место, было виной самой женщины».
«Суд не разрешил Гулжан вызвать свидетелей, которые могли бы дать показания о прежнем жестоком поведении ее мужа и ее душевном состоянии в ночь инцидента. Суд Кыргызстана нарушил права жертвы домашнего насилия», — отметили в Коалиции против пыток.
Правозащитники попросили Комитет ООН призвать Кыргызстан отменить приговор в отношении Гулжан Пасановой и признать, что страна нарушила свои обязательства в области прав человека.
Кроме того, в своём обращении правозащитники попросили властей Кыргызстана «внести поправки в Уголовный кодекс, уточнив определение понятие “самооборона”, чтобы должным образом учесть историю жестокого обращения, и ввести тренинги по гендерным вопросам».
По данным Коалиции против пыток, в 2019 году около 10% дел о домашнем насилии закончились возбуждением уголовных дел.
Правозащитники сообщили, что около 20% женщин-заключенных в Кыргызстане, осужденных за убийство членов семьи мужского пола, утверждают, что действовали в порядке самообороны.
«Однако эта защита редко поддерживается, отчасти потому, что суды редко принимают во внимание предшествующую историю жестокого обращения при анализе того, столкнулся ли переживший насилие с “непосредственной угрозой насилия”, как того требует законодательство Кыргызстана для признания правомерности самообороны», — отметили в Коалиции.
Дело Гулжан Пасановой
19 ноября 2019 года 46-летний муж Пасановой в алкогольном опьянении напал на супругу с ножом, но промахнулся. Тогда 29-летняя женщина схватила арматуру и ударила мужа несколько раз по голове. В больнице мужчину не успели спасти — он потерял много крови.
Пасанова была задержана на похоронах мужа. Она признала, что действительно ударила мужа по голове, но сделала это в целях самообороны.
Кроме того, женщина рассказала, что на протяжении семи лет брака её супруг часто напивался, избивал ее и детей.
Фонд Клуни (учредители — британская юристка Амаль Клуни и ее супруг, актер Джордж Клуни) наблюдает за судебным процессом Пасановой. В мае 2020 года фонд опубликовал доклад, в котором рассказал о нарушении прав осужденной.
Представители фонда призвали Ошский областной суд освободить женщину. Правозащитники считают, что Пасанова подвергалась семейному насилию и убила мужа в процессе самообороны.
Ошский горсуд 5 марта 2020 года по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» приговорил Пасанову к 9 годам лишения свободы и выплате 90 тысяч сомов штрафа.
После апелляции защиты 17 июня Ошский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, но сократил срок наказания до 6 лет. В ноябре 2020 года Верховный суд поддержал это решение по делу Гулжан Пасановой.
Читать по теме: На виду у всех. Как женщины в Кыргызстане подвергаются насилию в семье и почему виновных сложно наказать
«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане