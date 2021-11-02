Коалиция против пыток совместно с Фондом Клуни за справедливость подали жалобу в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по делу Гулжан Пасановой. Об этом сообщила самая Коалиция в своём телеграм-канале 2 ноября.

Пасанову признали виновной в убийстве мужа. Её сначала осудили на 9 лет, но позже сократили срок заключения до 6 лет. Сама Пасанова и правозащитники говорят, что женщина действовала в целях самообороны.

Обращение в Комитет ООН

В Коалиции против пыток отметили, что обратились в комитет ООН с целью устранения дискриминации, с которой Пасанова столкнулась во время суда.

Правозащитники считают, что обвинение в отношении женщины было построено «с опорой на архаичные гендерные стереотипы». В Коалиции отметили: обвинение утверждало, что Пасанова лгала о домашнем насилии и «она не осталась [со своим мужем], если бы действительно подверглась насилию».

Домашнее насилие. Иллюстрация: Дениз Аберлин

Кроме этого, обвинение заявило, что «любое насилие, которое действительно имело место, было виной самой женщины».

«Суд не разрешил Гулжан вызвать свидетелей, которые могли бы дать показания о прежнем жестоком поведении ее мужа и ее душевном состоянии в ночь инцидента. Суд Кыргызстана нарушил права жертвы домашнего насилия», — отметили в Коалиции против пыток.

Правозащитники попросили Комитет ООН призвать Кыргызстан отменить приговор в отношении Гулжан Пасановой и признать, что страна нарушила свои обязательства в области прав человека.

Кроме того, в своём обращении правозащитники попросили властей Кыргызстана «внести поправки в Уголовный кодекс, уточнив определение понятие “самооборона”, чтобы должным образом учесть историю жестокого обращения, и ввести тренинги по гендерным вопросам».

По данным Коалиции против пыток, в 2019 году около 10% дел о домашнем насилии закончились возбуждением уголовных дел.

Правозащитники сообщили, что около 20% женщин-заключенных в Кыргызстане, осужденных за убийство членов семьи мужского пола, утверждают, что действовали в порядке самообороны.

«Однако эта защита редко поддерживается, отчасти потому, что суды редко принимают во внимание предшествующую историю жестокого обращения при анализе того, столкнулся ли переживший насилие с “непосредственной угрозой насилия”, как того требует законодательство Кыргызстана для признания правомерности самообороны», — отметили в Коалиции.

Дело Гулжан Пасановой

19 ноября 2019 года 46-летний муж Пасановой в алкогольном опьянении напал на супругу с ножом, но промахнулся. Тогда 29-летняя женщина схватила арматуру и ударила мужа несколько раз по голове. В больнице мужчину не успели спасти — он потерял много крови.

Активистки на суде по делу Гулжан Пасановой. Фото: ОФ «Позитивный диалог»

Пасанова была задержана на похоронах мужа. Она признала, что действительно ударила мужа по голове, но сделала это в целях самообороны.

Кроме того, женщина рассказала, что на протяжении семи лет брака её супруг часто напивался, избивал ее и детей.

Фонд Клуни (учредители — британская юристка Амаль Клуни и ее супруг, актер Джордж Клуни) наблюдает за судебным процессом Пасановой. В мае 2020 года фонд опубликовал доклад, в котором рассказал о нарушении прав осужденной.

Представители фонда призвали Ошский областной суд освободить женщину. Правозащитники считают, что Пасанова подвергалась семейному насилию и убила мужа в процессе самообороны.

Ошский горсуд 5 марта 2020 года по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» приговорил Пасанову к 9 годам лишения свободы и выплате 90 тысяч сомов штрафа.

После апелляции защиты 17 июня Ошский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, но сократил срок наказания до 6 лет. В ноябре 2020 года Верховный суд поддержал это решение по делу Гулжан Пасановой.

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