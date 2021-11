Министр культуры Азамат Жаманкулов сообщил информагенству АКИpress, что правительство выплатило долг немецкой фирме, которая оборудовала и разработала программное обеспечение Исторического музея. Азамат Жаманкулов. Однако это не значит, что музей откроют в ближайшее время. По словам Жаманкулова, представители фирмы приедут в Кыргызстан в конце ноября и запустят программное обеспечение. «Только после этого мы можем сказать, за какой период сможем запустить музей», — сказал министр. Глава минкультуры отметил, что долг погашен за счет республиканского бюджета. Он составлял 225 тысяч евро. Кому был должен Кыргызстан? Немецкая фирма называется Vitrinen und Glasbau REIER. Она занимается витринами и конструкциями из стекла. Согласно информации на сайте компании, фирма оформила музеи в Берлине, Лондоне, Париже, Гонконге и в городах США. Музей азиатского искусства в Берлине. Сайт Vitrinen und Glasbau REIER. Ранее статс-секретарь Госагентства строительства Самат Борубаев заявлял, что немецкая фирма не хочет с ними разговаривать, пока они не погасят долг. «После того, как перечислим, они приедут к нам со своими специалистами. Это компания, которая выполняет такую работу по всему миру. Они приезжают и проводят [оценку] таких программ [которые не завершены]», — пояснил тогда Борубаев. Закрыт пятый год Исторический музей в Бишкеке закрыт для посетителей уже больше пяти лет. В марте 2016 года его закрыли на ремонт, и планировали закончить реконструкцию за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывалось. В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности. Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренними документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре. Читать по теме: Беспризорная культура: как Кыргызстан теряет исторические ценности из-за халатности и неподотчетности чиновников За то время, пока музей закрыт, чиновники из минкультуры и правительства успели дать множество обещаний, говоря, что музей откроется «такого-то числа». Так, в январе 2018 года музей посетил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда сообщалось, что музей откроют в марте того года. Но открытие музея перенесли. 7 августа 2018 года начальник Управления сохранения и развития историко-культурного наследия Минкультуры Чолпон Тентиева сообщила, что музей откроют ко Дню независимости 31 августа того года. Но к этому сроки не успели закончить ремонтные работы и открытие вновь перенесли. К тому же, ещё летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции исторического музея. Затем надзорный орган объединил дела о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительства ипподрома в Чолпон-Ате в одно. Ущерб государству по этим делам оценили в более чем 200 млн сомов. Обвинение в коррупции предъявили шестерым чиновникам, в числе которых и экс-премьер-министр Сапар Исаков. «Музей закрыт в связи с расследованием, которое было начато по ее реконструкции. Уголовное дело пока не завершено и поэтому мы не знаем точно», — так сообщили журналистам в минкультуры в апреле 2019 года на вопрос «когда откроется музей». В июле того же года тогдашний министр Азамат Жамангулов сообщил, что «ключи от всех программных приложений, по которым работает музей после реконструкции, находятся у тех, кто это делал». Он тогда рассказал, что кыргызская сторона должна немецкой фирме-подрядчику примерно в 225 тысяч евро. Уже в декабре 2019 года Жамангулов заявил, что музей откроют в начале 2020 года. «В рамках уголовного дела мы ее [задолженность] еще не выплатили. Как только выплатим, они отдадут ключи», — сказал он. Между тем прошло уже больше десяти месяцев 2021 года, но музей остается все еще закрытым для посетителей.

