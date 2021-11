Власти хотят поменять статус Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) на государственный. В частности, президент Садыр Жапаров заявил о том, что телеканал стал преследовать лишь интересы членов Наблюдательного совета корпорации. Однако, медиасообщество выступает против такого реформирования ОТРК. Они считают, что после того, как телерадиокорпорацию сделают государственной, она снова станет площадкой лишь для властей. В ОТРК входят 6 телеканалов: «КТРК», «КТРК Музыка», «Маданият-Тарых-Тил», «Баластан», «КТРК Спорт», «Ала-Тоо 24» и пять радио. Фото: КТРК Должны отстаивать интересы государства На своей пресс-конференции 23 октября президент Садыр Жапаров заявил, что наблюдательный совет ОТРК не выполняет поставленные перед ним задачи. Он отметил, что телеканал должен отстаивать «интересы государства». «Чтобы стать главой ОТРК он договаривается с половиной [8] из 15 […] Поэтому у нас есть планы реформировать [ОТРК] и не скрываем этого. Надо работать в интересах государства, а не преследовать свои личные. [На этом канале] надо показывать национальную идеологию — надо выпускать социальные программы, а не ради личной выгоды», — сказал он. Кроме того, недавно телеканал раскритиковал и замглавы кабмина Эдиль Байсалов. Его возмутило то, что воскресным утром по ОТРК показывают криминальную драму, которая, по его мнению, может оказать негативное влияние на детей. Читать по теме: Зампред кабмина против «Пути». Байсалов считает неприемлемым показ криминальных драм на КТРК До этого на общественное слушание вынесли изменения в закон «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». Он, наряду с законами о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» оказались в списке на инвентаризацию. Указ об инвентаризации законов президент Садыр Жапаров подписал в начале этого года. При этом из 359 законов, которые решили пересмотреть, наиболее быстро сделали это с законами, касающимися СМИ. Так власти хотят внести масштабные изменения в законы о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста», и реформировать ОТРК. Что говорит медиасообщество? 29 октября «Институт Медиа Полиси» опубликовал обращение медиасообщества, которое подписали 15 медиа, журналистов и редакторов. В нём они попросили минкультуры отозвать законопроект «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». Здание ОТРК. Фото: КТРК «Основанием для такого заявления послужило то обстоятельство, что установленные демократические принципы в действующем законе полностью сводятся на нет. Указанные проблемы в справке-обосновании к проекту закона никак не решаются содержанием самого проекта закона», — говорится в обращении. По данным «Института Медиа Полиси», законопроектом предусматривается изменение статуса телеканала с общественного на национальный государственный и исключить наблюдательный совет ОТРК. В медиасообществе считают, что это повлечет за собой «исключение института общественного контроля деятельности телеканала». Кроме того, законопроект предлагает возложить право назначать гендиректора ОТРК президенту по представлению уполномоченного госоргана. Сейчас его назначает Наблюдательный совет корпорации, объявляя конкурс и голосую за какого-то кандидата. В медиасообществе считают, что сейчас процесс избрания открытый, а когда гендиректора будут назначаться, это станет невозможным. Экс-глава минкультуры и нынешний и.о. гендиректора ОТРК Кайрат Иманалиев. Фото / КНИА «Кабар» «Неясно каким образом минкультуры может направлять президенту представление на кандидата для замещения должности руководителя, поскольку телеканал не является структурным подразделением министерства. При этом, такой механизм назначения определяет дальнейшую работу всего телеканала, а именно зависимость от министерства и других государственных органов», — говорится в обращении. В медиасообществе считают, что в действующий закон об ОТРК нужны поправки, «обеспечивающие защиту от политической предвзятости и соответствующее финансирование для гарантии независимости общественного вещателя». «На сегодняшний день ОТРК так и не стал де-факто общественным, это больше говорит об отсутствии политической воли руководства страны, продолжающего вмешиваться в редакционную политику телеканала», — подчеркивается в обращении. Наблюдательный совет ОТРК ОТРК получил статус общественного телеканала после апрельской революции 2010 года. Тогда планировали создать условия для нейтральной деятельности канала и для ведения контроля редакционной политики создали Наблюдательный совет ОТРК из 15 человек. Из них 5 человек предлагает президент страны, 5 — парламент, 5 — гражданское общество. Совет избирается Жогорку Кенешем сроком на 5 лет и все его члены работают на общественных началах. Гендиректор ОТРК избирается Наблюдательным советом на 4 года. Наблюдательный совет является органом управления корпорации. Он обладает довольно широкими полномочиями от утверждения редакционной политики, контроля финансово-хозяйственной деятельности до обеспечения публичности и прозрачности деятельности ОТРК. ОТРК является крупнейшей телерадиовещательной компанией в Кыргызстане, на финансирование которой ежегодно из бюджета выделяется 350-400 млн сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!