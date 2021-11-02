Кроме того, недавно телеканал раскритиковал и замглавы кабмина Эдиль Байсалов. Его возмутило то, что воскресным утром по ОТРК показывают криминальную драму, которая, по его мнению, может оказать негативное влияние на детей.

Читать по теме: Зампред кабмина против «Пути». Байсалов считает неприемлемым показ криминальных драм на КТРК

До этого на общественное слушание вынесли изменения в закон «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». Он, наряду с законами о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» оказались в списке на инвентаризацию.

Указ об инвентаризации законов президент Садыр Жапаров подписал в начале этого года. При этом из 359 законов, которые решили пересмотреть, наиболее быстро сделали это с законами, касающимися СМИ.

Так власти хотят внести масштабные изменения в законы о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста», и реформировать ОТРК.

Что говорит медиасообщество?

29 октября «Институт Медиа Полиси» опубликовал обращение медиасообщества, которое подписали 15 медиа, журналистов и редакторов.

В нём они попросили минкультуры отозвать законопроект «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации».