Журналисты беларуского телеграм-канала The Бульба сообщили, что 8 ноября состоится открытие очередного завода Беларуской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которую возглавляет беглый премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, известный как Даниил Урицкий. Мероприятие посетит президент Беларуси Александр Лукашенко. Даниил Урицкий на октрытии БНБК. Фото: Tut.by Усенов-Урицкий сбежал из Кыргызстана во время революции в 2010 году вместе с президентом Курманбеком Бакиевым. Оба обосновались в Беларуси. Что не так с компанией Урицкого? Оппозиционный телеграм-канал The Бульба со ссылкой на расследование проекта «Кошт Урада» сообщил, что через корпорацию Урицкого выводятся средства из госбюджета. «Кошт Урада» в 2019 году расследовал финансы БНБК и выявил несоответствия в их доходах и расходах. «Официально, это масштабный совместный проект Беларуси и Китая по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, созданный по указу Лукашенко в 2016 году. Стоимость проекта составляет 733 млн долларов», — отметили журналисты. Александр Лукашенко и Данияр Усенов в августе 2020 года. Фото: Официальный интернет-портал президента Беларуси. Однако, по данным The Бульба, БНБК за пять лет так и не начал работать в полную мощность, а большая часть заводов даже не построена. Сообщается, что у корпорации весьма не лучшая репутация. Согласно расследованию «Кошт Урада», беларускому правительству принадлежит 25% акций. Остальное принадлежит иностранным компаниям, в том числе и двум шотландским — Maxforce LP и Altastar LP. Вместе они владеют 22,5% акций. При этом, ключевым собственником шотландских офшоров числится племянник свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. Напомним, что Бакиев и его семья получили политическое убежище в Беларуси после революции 2010 года. Тогда вместе с ним бежал в Беларусь и Данияр Усенов, который позже сменил свое имя и стал бизнесменом. Кыргызстан просил экстрадировать их, однако власти Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко оставили все запросы без ответа. Также в расследовании отметили, что БНБК пользуется различными преференциями от беларуского государства. Так, кредит частной компании выплачивал минфин Беларуси. Кроме того, подозрения журналистов вызвал тот факт, что в корпорации зарегистрированы всего 30 работников. «Если вычесть охранников, водителей, уборщиков и прочий персонал со средним образованием, то на предприятии работают преимущественно условные дети и родители. Вывод из всего этого такой: БНБК — очередное предприятие, созданное по инициативе Лукашенко и нацеленное на вывод денег из госбюджета», — заявили в The Бульба. Кто такой Усенов-Урицкий? Данияр Усенов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009-2010 года при президенте Курманбеке Бакиеве. Данияр Усенов в 2010 году. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов в день восстания, когда погибло более 80 человек. Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества. В 2018 году появилась фотография бизнесмена Даниила Урицкого, снятая на открытии «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК). Тогда в Кыргызстане это вызвало бурное обсуждение, потому что Урицкий выглядит в точности как Усенов. Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что якобы настоящий Данияр Усенов умер в Малайзии в 2013 году. Подтвердить слова Урицкого-Усенова пока невозможно. ​

