Президент Садыр Жапаров создал Госдирекцию для строительства международного делового центра «Бишкек-Сити». Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба администрации президента.

По ее данным, деловой центр поможет улучшить социально-экономическую ситуацию в стране, привлечь инвестиции и развить инфраструктуру Бишкека.

Власти Кыргызстана считают, что «Бишкек-Сити» станет крупнейшим деловым, культурным и архитектурным центром в Центральной Азии. По их задумке, деловой центр будет совмещать интересы кыргызских и зарубежных компаний, в том числе бизнес – структур.

«Деловой центр станет площадкой для воплощения инвестиционных проектов и одновременно местом концентрации производственных мощностей», — заявили в пресс-службе президента.

Согласно указу президента, Госдирекция должна найти подрядчиков по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и строительства делового центра.

Город будущего за $20 млрд

Ранее кабмин Кыргызстана уже создал Госдирекцию по строительству на Иссык-Куле «Экологически чистого города будущего „Асман“». Пилот этого проекта презентовали 5 июля.

Авторы проекта считали, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть как комуз.

Проект города Асман. Фото: Пресс-служба президента.



По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии.

Также сообщается, что в «Асмане» будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдаться принципы зеленой экономики.

По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город собрались минимум за 7-10 лет.

Позже в мининвестиций Кыргызстана оценили стоимость строительство города в $20 млрд.

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