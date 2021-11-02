Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 675 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек.

Бишкек — 38;

Чуйская область — 36;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 7;

Баткенская область — 1.

В Оше, Ошской и Таласской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 425 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 79 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 795 человек.

По данным штаба, на 2 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 691 пациент. Еще 752 человека лечатся амбулаторно.