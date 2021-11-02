Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 675 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек.
- Бишкек — 38;
- Чуйская область — 36;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 13;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Баткенская область — 1.
В Оше, Ошской и Таласской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 425 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 79 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 795 человек.
По данным штаба, на 2 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 691 пациент. Еще 752 человека лечатся амбулаторно.