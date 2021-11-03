Муниципальное предприятие «Бишкексвет» без разрешения установило и использовало электрические котлы для отопления своего головного офиса. Об этом сообщили в пресс-службе минэнергопрома.

По данным рабочей группы по проверке законности использования электрических котлов, по техническим условиям разрешено использовать котлы только на 20 киловатт. Несмотря на это, «Бишкексвет» использовал котел на 100 киловатт.

«Для отопления своего головного офиса электричеством “Бишкексвет” не получал разрешительных документов. Муниципальное предприятие не было подключено к системе центрального отопления, то есть использовало электроэнергию незаконно. По данному факту составлен акт. Котлы отключены и опечатаны», — говорится в сообщении.

Сейчас по поручению минэнерго рабочая группа проверяет соответствие разрешенного объема с фактически используемой мощностью.

Нарушения «Бишкексвета»

Для руководства “Бишкексвета” это не первое попадание в сводку нарушений и в СМИ за последнее время. Так, в начале этого года премьер-министр Улукбек Марипов во время прямого эфира в своем фейсбуке заявил, что и.о. мэра столицы Бактыбеку Кудайбергенову нужно решить вопрос с главой муниципального предприятия «Бишкексвет» Алымбеком Абдылдаевым после публикаций о госзакупках.

«Только за 10 дней про Алымбека Абдылдаева вышли два материала в СМИ. Первый связан с тендером, второй с его поведением», — заявил Марипов.

Он призвал Бакыта Кудайбергенова, и.о.мэра столицы на тот момент, принять меры по этому поводу. Потому что такие случаи при борьбе с коррупцией «наносят урон репутации муниципальных и государственных служащих».

В своем репортаже журналисты-расследователи Болот Темиров и Али Токтакунов рассказали, что с приходом Алымбека Абдылдаева на должность главы «Бишкексвета» в тендеры по закупке новогодних украшений начинают привлекать частных предпринимателей.

Так, в ноябре 2019 года на родню Абдылдаева оформили заказы почти на 8 млн сомов. Четыре тендера из пяти, на общую сумму почти 4 млн сомов, выиграли зять и сватья Абдылдаева — Эльдар Бекбосунов и Бактыгуль Окоева.

Так же на Абдылдаева в феврале 2021 года составили административный протокол за то, что он находился в пьяном виде в служебном авто и ответил патрульным, что «находится на работе».

Пресс-служба мэрии Бишкека позже в том же месяцев сообщила, что Абдылдаев находится на больничном, и поэтому разбирательство в отношении него откладывается.

«Служебное расследование в отношении Абдылдаева, согласно закону, будет проведено после выхода с больничного», — сообщили в пресс-службе.

Так же, согласно трудовому законодательству Кыргызстана, нельзя увольнять сотрудника, который находится на больничном. Поэтому Абдылдаев в феврале остался на своем месте. Он до сих пор остается на прежней должности главы этого муниципального предприятия.

Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов

