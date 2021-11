Экс-глава финпола Сыймык Жапыкеев обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой помиловать активиста Мелиса Аспекова, задержанного за вымогательство $250 тысяч. Сыймык Жапыкеев и Садыр Жапаров. Жапыкеев заявил, что даже если Аспеков и взял эти $250 тысяч, то эти деньги теперь у следствия — они же не потерялись. «А что эти $250 тысяч, когда на кону судьба человека. Я видел информацию на YouTube о том, что из-за нервов у него ухудшается здоровье», — написал он на своей странице в фейсбуке. Скриншот публикации Жапыкеева. По словам бывшего финполовца, он познакомился с Аспековым на похоронах матери Садыра Жапарова и позже видел его на нескольких митингах. «Мое личное мнение, уважаемый Садыр Ава, Садыр Нуркожоевич, мы просим пощадить Мелиса. Этому молодому человеку плохо в тюрьме. Мы думаем, что было бы правильно отпустить его из тюрьмы. Я считаю Мелиса Аспекова неплохим парнем. Будет жаль его детей, если он скончается в тюрьме», — сказал Жапыкеев. Что связывает Аспекова и Жапыкеева? В мае этого года распространилась информация, что Мелис Аспеков в СИЗО ГКНБ подвергается пыткам. По словам активиста, у него требовали показания против политика Сыймыка Жапыкеева. В письме от имени Аспекова говорилось, что спецслужбы применяют бесчеловечные методы. «Единственное хочу сказать — Сыймык, будь осторожен. Ты оказался неудобным человеком для власти, у которой сомнительное будущее. Скоро на тебя тоже, как и на меня, могут сфабриковать уголовное дело и взять под стражу», — говорится в письме. Тогда Жапыкеев отрицал какие-либо связи с Аспековым. А в ГКНБ отрицали, что Аспекова пытали. Вскоре, уже 24 мая, ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника. Кто такой Аспеков? Мелис Аспеков — активист, участник протеста против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года, в ходе которого на свободу из колонии вышел нынешний президент Садыр Жапаров. Жапаров и Аспеков. Активист открыто поддерживал Жапарова и агитировал за него в своих соцсетях. Вскоре после того, как Жапаров стал премьером, с Аспекова сняли судимость за хулиганство. Аспеков продолжал поддерживать Жапарова, был членом партии «Мекенчил», связанной с нынешним президентом и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. А в конце октября даже обещал устроить голодовку, будучи недовольным кадровыми решениями Садыра Жапарова. Уже в ноябре он объявил, что возглавляет предвыборный штаб Жапарова в Чуйской области. В декабре того же года уполномоченный представитель на тот момент кандидата в президенты Садыра Жапарова Александр Мощин обратился с жалобой в ЦИК и МВД на действия активистов Торохана Жунусбекова и Мелиса Аспекова. По его словам, они использовали предвыборную кампанию Жапарова «в своих корыстных целях» и не имели никакого отношения к штабу политика. В январе 2021 года Аспекова задержали — вместе с ним был задержан бизнесмен Улан Джураев. Их подозревали в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу» — до задержания Джураев сообщал, что ему подарили элитный вагон. По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого Садыр Жапаров, будучи кандидатом на пост президента, прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки». Уже в мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке. В том же месяце Аспеков рассказал о пытках в СИЗО ГКНБ. И ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. Позже в СМИ распространилась информация о том, что Аспеков дал показания против Жапыкеева, но ГКНБ и адвокат активиста опровергли эту информацию. 9 августа у Аспекова случился инфаркт, из-за чего он был госпитализирован из СИЗО в тяжелом состоянии. В конце августа ему провели операцию на сердце.



Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!