Пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области сообщила об еще одном случае похищения девушки для принуждения ее к браку. Его удалось предотвратить через несколько часов после сигнала о похищении и объявления по области плана «Перехват».

«Примерно в 21:30 всему личному составу УОБДД по ГУВД Чуйской области было передана ориентировка о том, что примерно в 20:00 в совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района двое молодых парней насильно похитили девушку 2003 года рождения и скрылись на неустановленной автомашине, предположительно в Таласскую область», — отмечают в пресс-службе.

Примерно через полчаса инспекторы 5 взвода УОБДД по ГУВД Чуйской области на стационарном посту «Сосновка» остановили для проверки «Лексус». В нем находились три молодых парня и девушка — похитители везли ее в Таласскую область для принудительного брака.

Сейчас они доставлены в следственную службу Жайылского района для дальнейшего разбирательства.

Похищения в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак. За это преступление предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов. Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для принуждения к браку, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились.

Девушек похищают, часто они подвергаются сексуальному насилию со стороны похитителей, и психологическому — со стороны членов семьи похитителя.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Недавний случай похищения вызвал резонанс в обществе и критику работы правоохранительных органов. Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля, а через два дня её нашли убитой в машине, на которой её похитили. Машину нашёл пастух между селами Арашан и Чокморова вблизи Бишкека — внутри были тела девушки и ее похитителя. Позже выяснилось, что девушка была изнасилована.

История Айзады напомнила трагедию Бурулай Турдалы кызы — девушку преследовал мужчина, а после похитил и убил ее в отделении милиции.Оба этих случая вызвали большой общественный резонанс и критику работы правоохранительных органов. После этих случаев были уволены и лишены должностей ряд сотрудников милиции.

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