Фото: Откурбек Рахманов, Facebook

Лидер «Ата Мекена», кандидат в депутаты Омурбек Текебаев 1 ноября во время встречи с избирателями раскритиковал директора телеканала «Регион ТВ» Откурбека Рахманова. Телеканал принадлежит главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По мнению политика, «люди вроде Рахманова доведут власть до дна».

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Эфирная политика

Кандидат напомнил, что один из приглашенных на телеканал «Регион ТВ» сказал, что «собственноручно задушил бы Текебаева».

*В ноябре прошлого года на телеканале «Регион ТВ» была опубликована телепередача, посвященная июньским событиям 2010 года. Один из приглашенных на передачу, представитель объединения «Санпа шейиттери ( «погибшие во время Санпы»), раскритиковал Текебаева и сказал, что «готов задушить» политика. Позже, в августе этого года вырезка программы распространилась в соцсетях.

«Откурбек сидит рядом и думает, что все сделал на высшем уровне. Вот его уровень. Разве на телевидении можно говорить “убейте, убью”. Я бы не отреагировал, если бы это было телевидение какого-то Асана-Усена, но начинаешь бояться, когда говорят, что телеканал принадлежит главе целого ведомства — ГКНБ, может, действительно завтра задушат», — сказал Текебаев.

Он также остановился на истории, связанной со строительством дома для жителя села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Ключи от жилья передал новоиспеченным владельцам лично глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Лидер «Ата Мекена» напомнил, что брат главы ведомства Шайырбек Ташиев является кандидатом в депутаты, а подарок приравнивается к «подкупу голосов».

Однако, когда ЦИК начал расследование Сузакское районное отделение милиции заявило, что этот дом построил не Ташиев, а бизнесмен Абдимиталип Мамитов.

Но милиция не обратила внимание на ряд фактов в сюжете телеканала «Регион ТВ». В видеозаписи, один из приглашенных на мероприятие аксакалов говорит, что дом построил глава ГКНБ и выражает благодарность Камчыбеку Ташиеву. Эти слова подтвердил и руководитель канала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов.

«Аксакалы сказали, что “он дал”, Откурбек раскрыл свои проступки. Мы должны доверять милиции или Откурбеку и аксакалам села? Вот как льстецы столкнут с обрыва [могут сбить с толку]. Вот так можно человека выставить посмешищем. Камчы [Камчыбек Ташиев] пострадал больше от действий Откурбека, чем от меня», — сказал Текебаев.

Благотворительность перед выборами

22 октября телеканал «Регион ТВ», который принадлежит Камчыбеку Ташиеву опубликовал сюжет, рассказывающий о жителях села Барпы. В сюжете семья Муратовых получает ключи из рук главы ГКНБ от нового четырехкомнатного дома.

Также на видео говорится, что сельские аксакалы обратились к Ташиеву, так как семья Муратовых очень сильно нуждалась в жилье. В результате жилой дом был построен за два месяца.

В милиции Сузака заявили, что дом был построен не за счет Ташиева. Но ЦИК вынесла Шайырбеку Ташиеву письменное предупреждение. Центральная избирательная комиссия пришла к выводу, что в действиях Камчыбека Ташиева «есть признаки агитации».