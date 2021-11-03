Лидер «Ата Мекена», кандидат в депутаты Омурбек Текебаев 1 ноября во время встречи с избирателями раскритиковал директора телеканала «Регион ТВ» Откурбека Рахманова. Телеканал принадлежит главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По мнению политика, «люди вроде Рахманова доведут власть до дна».
Эфирная политика
Кандидат напомнил, что один из приглашенных на телеканал «Регион ТВ» сказал, что «собственноручно задушил бы Текебаева».
*В ноябре прошлого года на телеканале «Регион ТВ» была опубликована телепередача, посвященная июньским событиям 2010 года. Один из приглашенных на передачу, представитель объединения «Санпа шейиттери ( «погибшие во время Санпы»), раскритиковал Текебаева и сказал, что «готов задушить» политика. Позже, в августе этого года вырезка программы распространилась в соцсетях.
«Откурбек сидит рядом и думает, что все сделал на высшем уровне. Вот его уровень. Разве на телевидении можно говорить “убейте, убью”. Я бы не отреагировал, если бы это было телевидение какого-то Асана-Усена, но начинаешь бояться, когда говорят, что телеканал принадлежит главе целого ведомства — ГКНБ, может, действительно завтра задушат», — сказал Текебаев.
Он также остановился на истории, связанной со строительством дома для жителя села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Ключи от жилья передал новоиспеченным владельцам лично глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Лидер «Ата Мекена» напомнил, что брат главы ведомства Шайырбек Ташиев является кандидатом в депутаты, а подарок приравнивается к «подкупу голосов».
Однако, когда ЦИК начал расследование Сузакское районное отделение милиции заявило, что этот дом построил не Ташиев, а бизнесмен Абдимиталип Мамитов.
Но милиция не обратила внимание на ряд фактов в сюжете телеканала «Регион ТВ». В видеозаписи, один из приглашенных на мероприятие аксакалов говорит, что дом построил глава ГКНБ и выражает благодарность Камчыбеку Ташиеву. Эти слова подтвердил и руководитель канала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов.
«Аксакалы сказали, что “он дал”, Откурбек раскрыл свои проступки. Мы должны доверять милиции или Откурбеку и аксакалам села? Вот как льстецы столкнут с обрыва [могут сбить с толку]. Вот так можно человека выставить посмешищем. Камчы [Камчыбек Ташиев] пострадал больше от действий Откурбека, чем от меня», — сказал Текебаев.
Благотворительность перед выборами
22 октября телеканал «Регион ТВ», который принадлежит Камчыбеку Ташиеву опубликовал сюжет, рассказывающий о жителях села Барпы. В сюжете семья Муратовых получает ключи из рук главы ГКНБ от нового четырехкомнатного дома.
Также на видео говорится, что сельские аксакалы обратились к Ташиеву, так как семья Муратовых очень сильно нуждалась в жилье. В результате жилой дом был построен за два месяца.
В милиции Сузака заявили, что дом был построен не за счет Ташиева. Но ЦИК вынесла Шайырбеку Ташиеву письменное предупреждение. Центральная избирательная комиссия пришла к выводу, что в действиях Камчыбека Ташиева «есть признаки агитации».