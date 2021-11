Руководство канадской Centerra Gold Inc. вновь выступило с заявлением о нарушениях со стороны нового внешнего управления на руднике Кумтор. Как сообщает портал Mining.com, инвесторы заявили: по их данным, при внешнем управлении на руднике и внешнем управлении «дочкой» Centerra «Кумтор Голд Компани» добыча золота начала снижаться. Она упала почти на 25% от планируемого в 2021 году объема добычи на июнь-сентябрь. Что говорят в Centerra В компании отмечают, что «официальные лица Кыргызстана и введенное правительством внешнее управление продолжают утверждать, что “Кумтор” работает в плановом режиме». «Но цифры говорят совсем о другом. В частности, в период с июня по сентябрь, объем добычи золота сократился более чем на 24 % по сравнению с утвержденным планом добычи, разработанным компанией Centerra, на 2021 год. Это означает, что на руднике, под руководством внешнего управления, произведено золота меньше примерно на 6,2 млрд кыргызских сомов ($73,5 млн), исходя из средней цены на золото за этот период», — отмечается в материале. Инфографика показывает, что с июня по сентябрь 2021 года Centerra планировала добыть и отлить золота на 26, 3 млрд сомов. При внешнем управлении его добыли на 20,1 млрд сомов. Но куда оно делось — неизвестно. Источник: www.mining.com Centerra отметила, что когда она контролировала рудник, то «Кумтор Голд Компани» выпускала «своевременную, точную и подробную информацию о своей деятельности, в том числе о том, сколько золота было добыто и продано». Внешнее же управление, которым руководит Тенгиз Болтурук, не предоставляло таких данных. Компания в своем обращении заинтересовалась рядом вопросов: Где золото, добываемое на руднике Кумтор?

Почему «Кумтор Голд Компани» не публикует никаких операционных результатов с момента конфискации рудника правительством?

Как правительство намерено восполнить падение объемов производства золота?

Кто покупает золото и где выручка?

Какую сумму получает Тенгиз Болтурук за такое провальное управление рудником?

Почему правительство не разрешает провести независимую оценку состояния рудника? «Кумтор играет важную роль в кыргызской экономике, и мы снова призываем правительство разрешить кыргызским и международным журналистам посетить рудник и получить ответы на эти и другие вопросы», — заключается в обращении. О том, что после введения внешнего управления происходящее на руднике стало непрозрачным, уже говорили и в парламенте.Так, депутатка Наталья Никитенко отмечала, что «информацию хочется спрятать» в том случае, если технологии добычи золота нарушены, а экологические проблемы только ухудшились. «Если все хорошо, даже лучше, чем раньше, то зачем это скрывать? Рудник и фабрика работают, золото добывается, даже повысили процент извлечения (хотя часть экспертов сомневается), экология стала лучше, технологии не нарушаются, почему это тайна? Этим надо гордиться!» — говорила она. События на Кумторе Скандал вокруг Кумтора и судебные тяжбы правительства Кыргызстана с канадской компанией Centerra Gold Inc. развиваются уже полгода. Одним из главных поводов к недовольству Centerra стало введение внешнего управляющего кыргызских властей в лице Тенгиза Болтурука, который и управляет «Кумтор Голд Компани» — «дочкой» Centerra. Затем Centerra инициировала обязательное арбитражное разбирательство против кыргызского правительства. Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям в более чем $4 млрд. Одним из последних событий этом разбирательстве стали переговоры властей Кыргызстана с представителями Centerra Gold Inc. в Женеве. Слухи о переговорах распространились еще 30 сентября, однако официально их подтвердили только 2 октября. Позже президент Садыр Жапаров высказался лично об этих переговорах. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор. «Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в фейсбуке. Почти сразу после этих переговоров власти Кыргызстана заявили, что Centerra незаконно захоронила на территории рудника часть своих токсичных отходов. Инвесторы обвинения опровергают. Но в самой «Кумтор Голд Компани» считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом». А 13 октября на заседании парламента Акылбек Жапаров и вовсе назвал споры с Centerra — «борьбой против экономического неоколониализма». «Я благодарен за Кумтор, который случился в моей политической судьбе. Потому что Кумтор — это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю […] Кумтор в каком-то смысле экзамен на зрелость, который сейчас сдаёт Кыргызстан. [Это] борьба за то, чтобы жить своим умом и самому распоряжаться своими богатствами, недрами и воздухом. Тест для народа на выживаемость и способность консолидироваться, а для элиты на дееспособность и право управлять», — сказал он. Читать по теме: Это наша борьба против экономического неоколониализма — Акылбек Жапаров о ситуации с «Кумтором» Акылбек Жапаров: Centerra оставит Кумтор Кыргызстану, если мы откажемся от своих акций в компании

