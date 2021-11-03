Уехать на заработки, чтобы прокормить семью, приходится многим людям в Кыргызстане. Как минимум, 720 тысяч кыргызстанцев находились в России в 2020 году — и то, в период пандемии. Кыргызстан также очень зависим от переводов мигрантов — в 2020 году страна заняла третье место по доле переводов от ВВП.

Однако работа за рубежом не всегда проходит гладко и нередко кыргызстанцы остаются обманутыми или вовсе попадают в рабство. Мы создали игру, которая рассказывает реальную историю кыргызстанца, который поехал на заработки. Пройдите ее и узнайте, готовы ли вы к трудовой миграции.