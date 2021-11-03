Интерактивная игра подготовлена проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемого Winrock International совместно с Профсоюзом Мигрантов и Kloop
Уехать на заработки, чтобы прокормить семью, приходится многим людям в Кыргызстане. Как минимум, 720 тысяч кыргызстанцев находились в России в 2020 году — и то, в период пандемии. Кыргызстан также очень зависим от переводов мигрантов — в 2020 году страна заняла третье место по доле переводов от ВВП.
Однако работа за рубежом не всегда проходит гладко и нередко кыргызстанцы остаются обманутыми или вовсе попадают в рабство. Мы создали игру, которая рассказывает реальную историю кыргызстанца, который поехал на заработки. Пройдите ее и узнайте, готовы ли вы к трудовой миграции.
Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Общественное объединение «Профсоюз мигрантов» несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.
Верстка: Айзирек Иманалиева