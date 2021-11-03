Министерство информации и общественного развития Казахстана 1 ноября выпустило якобы совместное заявление с Facebook. В нём говорилось, что правительство Казахстана получило доступ к внутренней системе соцсети, что позволит властям страны помечать контент, который они сочтут «вредоносным» и упростит процесс удаления таких материалов.
Но в Meta Platforms, владеющей Facebook, это опровергли. Там заявили, что никакого совместного заявления не было, и что эксклюзивного доступа властям Казахстана не предоставляли.
Но в мининформации Казахстана настаивают, что совместное заявление с Facebook было согласовано с компанией.
Правозащитники, журналисты и представители гражданского общества же говорят, что власти Казахстана пытаются взять под контроль соцсети и мессенджеры и ввести в стране цензуру.
Договорились
В выпущенном якобы совместном заявлении мининформации Казахстана и Facebook говорилось, что стороны «пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете».
«С целью оказания содействия Правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней “Системе уведомления о контенте” (“Content Reporting System”). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан», — говорилось в заявлении.
В мининформации Казахстана отметили, что страна первой в Центральной Азии «получила доступ к системе, и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику».
Согласно заявлению, команда Facebook провела тренинг для сотрудников мининформации Казахстана и те уже начали работать с системой.
В ведомстве добавили, что стороны также договорились создать «постоянные механизмы взаимодействия», включая назначение представителя регионального бюро Facebook, для работы с казахстанским мининформации.
«Министерство выражает уверенность, что использование “Системы уведомления о контенте” позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram», — говорилось в заявлении.
Эксклюзивный доступ не предоставляли
Однако, 2 ноября директор по коммуникация в Азиатско-Тихоокеанском регионе Meta Platforms Бен МакКонахи сообщил агентству Reuters, что они не предоставляли правительству Казахстана эксклюзивного доступа к системе работы с контентом.
«Во-первых, мы не выпускали совместного заявления с казахским правительством — вместо этого правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на дискуссиях, которые у нас были о глобальном процессе направления запросов правительств для реагирования на контент, которые нарушает местное законодательство», — цитирует МакКонахи Vlast.kz со ссылкой на Reuters.
Он добавил, что процесс доступа к системе жалоб «не является эксклюзивным для Казахстана и общий для правительств по всему миру».
Кроме того, МакКонахи отметил, что Facebook рассматривает запросы об удалении контента во всех странах мира по одним и тем же принципам, и эти решения принимаются независимо от правительств. При этом, он подчеркнул, что соцсеть при удалении какого-либо контента учитывает собственную политику, местные законы и международные стандарты в области прав человека.
«Этот процесс в Казахстане такой же, как и в других странах мира», — сказал МакКонахи.
Совместное заявление было согласовано
Уже после опровержения со стороны Meta, министресса информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева заявила, что «текст совместного заявление полностью согласованы с руководством регионального отделения».
«Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании “Meta” (“Facebook”) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в городе Гонконг. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса», — написала она в Facebook.
При этом Балаева никак не прокомментировала опровержение со стороны Facebook факта предоставления Казахстану «эксклюзивного доступа» к системе жалоб на вредоносный контент.
Обвинения в цензуре
Несколько депутатов казахстанского парламента в сентября этого года предложили внести дополнения в законодательство страны по правам ребёнка. Они мотивируют это защитой детей от кибербуллинга.
В частности парламентарии предлагают:
- обязать иностранные соцсети и мессенджеры открывать в стране местные представительства — в противном случае они могут быть заблокированы;
- при этом руководить таким филиалом должен гражданин Казахстана;
- блокировать посты, статьи, сайты, соцсети и мессенджеры не только по решению суда, но и по решению уполномоченного органа, которым является мининформации страны;
- обязать руководителей местных филиалов удалять информацию, которая нарушает законодательство Казахстана, в течение суток после предписания уполномоченного органа.
Этот законопроект уже одобрили в первом чтении в мажилисе парламента.
Казахстанские правозащитники и журналисты выступают против этого законопроекта. Они считают эти изменения репрессивными и направлены на введение в стране цензуры. Против принятия законопроекта представители гражданского общества запустили петицию, которую на момент публикации материала подписали свыше 10 тысяч человек.
Они отмечают, что интернет-платформы, такие как Google, или социальные сети, как Facebook с его Whatsapp и Instagram, мессенджер Telegram, «откажутся регистрировать свои представительства в Казахстане на предлагаемых условиях, лишив тем самым казахстанцев свободного интернета». Они считают, что предлог борьбы с кибербуллингом и защиты прав ребёнка «манипуляция» и тактика для введения поправок.
По мнению казахстанского политолога Димаша Альжанова, власти страны создают рычаги давления для того, что точечно «снять любую информацию, которая неугодна властям», при этом не блокируя все соцсети сразу.
Политолог Димаш Альжанов уверен, что законопроект готовили длительное время, а обсуждение намеренно начали после выборов.
«Этим законом они снижают риски для себя и получают возможности точечно блокировать или снимать определенную информацию. Если учесть то, как это работает в России, то именно на это рассчитывают власти Казахстана — точечно действовать в сторону активных каналов, сайтов, аккаунтов и так далее», — рассказал он в интервью vlast.kz.
Сам Facebook также обладает не самой хорошей репутацией. Правозащитники часто упрекали соцсеть за готовность сотрудничать с властями стран, которые пытаются подавлять свободу слова в интернете.
Фото на заглавной: unsplah / Alex Haney.