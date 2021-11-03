Министерство информации и общественного развития Казахстана 1 ноября выпустило якобы совместное заявление с Facebook. В нём говорилось, что правительство Казахстана получило доступ к внутренней системе соцсети, что позволит властям страны помечать контент, который они сочтут «вредоносным» и упростит процесс удаления таких материалов.

Но в Meta Platforms, владеющей Facebook, это опровергли. Там заявили, что никакого совместного заявления не было, и что эксклюзивного доступа властям Казахстана не предоставляли.

Но в мининформации Казахстана настаивают, что совместное заявление с Facebook было согласовано с компанией.

Правозащитники, журналисты и представители гражданского общества же говорят, что власти Казахстана пытаются взять под контроль соцсети и мессенджеры и ввести в стране цензуру.