Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщила о том, что авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном. Этот вопрос обсудили 2 ноября 2021 года на очередной заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Предполагается, что «Эйр Астана» возобновит рейсы между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек. «Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба МИИР. Воздушная граница Кыргызстана и Казахстана Правительство Кыргызстана закрыло наземные и воздушные границы для въезда в середине марта 2020 года, тогда в стране только начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. Затем в конце июля 2020 года власти начали постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась. После закрытия границы из-за пандемии коронавируса впервые Казахстан возобновил авиасообщение с Кыргызстаном 10 сентября 2020 года. Решение о возобновлении авиасообщения приняла комиссия по борьбе с коронавирусом Казахстана. «С учетом эпидемиологической ситуации разрешить с 10 сентября 2020 года возобновление полетов в Узбекистан, Кыргызстан», — сообщили в комиссии. О возобновлении авиарейсов сообщал и Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Кыргызстане. Тогда штаб сообщил, что рейсы в Алматы откроются с 17 сентября 2020 года, и их запустили. Вопрос же об открытии наземных границ после начала пандемии и свободном передвижении между странами неоднократно поднимали представители республики разного уровня — от руководства кабмина до посла Кыргызстана в Казахстане. Однако казахские власти пока не согласились пойти на этот шаг. Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов



