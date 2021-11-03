Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщила о том, что авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном.

Этот вопрос обсудили 2 ноября 2021 года на очередной заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Предполагается, что «Эйр Астана» возобновит рейсы между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек.

«Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба МИИР.

Воздушная граница Кыргызстана и Казахстана

Правительство Кыргызстана закрыло наземные и воздушные границы для въезда в середине марта 2020 года, тогда в стране только начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом.

Затем в конце июля 2020 года власти начали постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась.

После закрытия границы из-за пандемии коронавируса впервые Казахстан возобновил авиасообщение с Кыргызстаном 10 сентября 2020 года. Решение о возобновлении авиасообщения приняла комиссия по борьбе с коронавирусом Казахстана.

«С учетом эпидемиологической ситуации разрешить с 10 сентября 2020 года возобновление полетов в Узбекистан, Кыргызстан», — сообщили в комиссии.

О возобновлении авиарейсов сообщал и Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Кыргызстане. Тогда штаб сообщил, что рейсы в Алматы откроются с 17 сентября 2020 года, и их запустили.

Вопрос же об открытии наземных границ после начала пандемии и свободном передвижении между странами неоднократно поднимали представители республики разного уровня — от руководства кабмина до посла Кыргызстана в Казахстане. Однако казахские власти пока не согласились пойти на этот шаг.

Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов

