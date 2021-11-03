Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин 2 ноября дал интервью «Азаттыку». В нём он рассказал о своей работе на посту тренера национальной сборной и заявил, что футбол в стране не развивается.

По его словам, ни после успешного выступления на Кубке Азии 2019 года, ни до этого, «футбол в стране не изменился». На том турнире футболисты сборной Кыргызстана достигли наивысшего результата за всю свою историю дойдя до 1/8 финала.

«Почему сборная должна была поменяться, если страна не изменилась? Английского футбола насмотрелись? Ничего не поменялось, лучше не стало», — сказал он.

Он отметил, что в футболе такие же проблемы, что были и до этого: тренерское образование, инфраструктура и материально-техническая база (зарплаты тренеров, условия в которых дети тренируются).

«Ничего не сделано, не построено и никаких сдвигов нет. Кардинальных [изменений] нет. Да, федерация [футбола] курсы проводит, обучает тренеров, но когда эти тренеры вырастут?», — сказал он.

Он добавил, что хорошие условия есть у нескольких частных клубов. Крестинин отметил, что «ни со стороны государства, ни с чей-либо стороны» никаких действий не было сделано в улучшении этого.

«Что легионеров каких-то высокооплачиваемых привезли? Нет. Что тренеры какие-то легионеры приехали и что-то новое привнесли в наш футбол? Нет. Мы варимся во внутреннем соку, ничего нет. [Наши футболисты] начали качественно уезжать? Нет […] Вот это [думаете] нам принесёт плоды? Ну, извините», — сказал он.

Тренер Крестинин

42-летний Александр Крестинин стал тренером сборной Кыргызстана в 2014 году. До этого он два года, 2010 по 2012 был тренером футбольного клуба «Нефтчи» из Кара-Балты. В первом же сезоне под руководством Крестинина клуб стал чемпионом Высшей лиги.

В 2017 году он возглавил столичный клуб «Дордой», с которым четыре раза подряд становился чемпионом страны. 1 ноября этого года стало известно, что тренер покидает «Дордой». В самом клубе сообщили, что «удовлетворили просьбу Александра Крестинина об освобождении с занимаемой должности».

Александр Крестинин стал главным тренером футбольного клуба «Дордой» 2 июня 2017 года. Фото: ФК «Дордой»

При этом Крестинин остаётся главным тренером сборной Кыргызстана. Самым успешным годом под его руководством стал 2019, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных.

В том же 2019 году с Крестининым подписали новый 4-х летний контракт. Он рассчитан до конца 2022 года.