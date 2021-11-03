Уроженец Кыргызстана Аброр Азимов, осуждённый на пожизненный срок по обвинению в теракте в Петербургском метро, пропал по пути в колонию. Об этом The Insider рассказал Ахрал Азимов — отец Аброра.

По его словам, уже больше месяца о местонахождении его сына ничего неизвестно.

Аброр Азимов

«В середине сентября Аброра Азимова предположительно этапировали из петербургского СИЗО “Кресты” и должны были доставить по приговору суда в исправительную колонию особого режима. Остальных фигурантов дела уже доставили в разные места лишения свободы, в том числе и брата Аброра Акрама Азимова», — пишет The Insider.

По данным журналистов, Аброр в последний раз звонил родственникам 14 сентября. Тогда он рассказал, что всех фигурантов дела уже этапировали, и предположил, что его, наверное, тоже скоро отправят в колонию.

29 сентября письмо от Азимова из московского СИЗО «Бутырка» получила состоящая с ним в переписке филолог Елена Эфрос. Там он написал, что его этапируют и пообещал дать о себе знать, как только прибудет.

Родственники Аброра Азимова и его адвокат заявили, что не обладают информацией о его местонахождении. Ахрал Азимов написал обращение в прокуратуру, в котором потребовал провести прокурорскую проверку и сообщить о местонахождении его сына.

Теракт в метро Петербурга

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт — погибли 16 человек, включая кыргызстанца Акбаржона Джалилова. Следствие называет его исполнителем теракта. Пострадали около 100 человек.

По подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 уроженцев Центральной Азии, в том числе братья Азимовы, Аброр и Акрам — их российские власти обвинили в организации теракта.

Аброр и Акрам Азимовы

Братья Азимовы родились в Джалал-Абаде, но потом получил гражданство России.

Аброр Азимов утверждал, что его задержали в подмосковье 4 апреля 2017 года, однако официально российское ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля.

Его брата Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники сообщали, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ Кыргызстана и отправили в Москву.

19 апреля ФСБ выпустило показательное видео, где Акрама Азимова задерживают в одном из поселков Новой Москвы.

Родственники Азимова утверждали, что задержание Акрама было «инсценировкой», организованной спецслужбами России. Оба брата неоднократно жаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch тогда призвала Кыргызстан расследовать обстоятельства вывоза Акрама Азимова из Оша в Россию.

В организации отмечали, что хоть между Россией и Кыргызстаном существует договор об экстрадиции граждан, которые подозреваются в совершении преступлений, но обе страны подписали Конвенцию ООН против пыток. Она запрещает передачу граждан другому государству, если существует риск применения пыток к этому человеку.

10 декабря 2019 года Второй Западный окружной военный суд признал виновным Аброра Азимова в организации и финансировании теракта и приговорил к пожизненному лишению свободы. Его брат Акрам получил 28 лет колонии строго режима за соучастие в организации теракта.

Фигуранты дела по теракту в Петербургском метро на суде. Фото: «Бумага»

Остальные 9 обвиняемых также были приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет. Однако, ни один из обвиняемых так и не признал вину, а журналисты и правозащитники обнаружили, что следствие велось противоречиво, а ко многим фактам возникают вопросы.

Читать по теме: 11 человек и странности следствия. В чем обвиняют подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга