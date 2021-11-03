Правозащитница Валентина Чупик сообщила, что вечером 2 ноября в её дом в Подольске «опять пыталась ворваться полиция». Но на этот раз, по словам Чупик, правоохранители хотели забрать её 85-летнюю маму в депортационную тюрьму, чтобы потом выдворить из страны.

Валентина Чупик. Фото: Нарек Алексанян, специально для «Новой»

«Моей маме скоро исполнится 85 лет, она лежачий инвалид I группы, не способный самостоятельно передвигаться из-за сильного остеопороза (хрупкость костей), с больным сердцем и почками. Она просто не выдержит ни суда, ни даже дороги в эту депортационную тюрьму, не говоря уже о содержании в ней», — написала правозащитница на своей странице в фейсбуке.

Она подчеркнула, что полиция не имела ни постановления или распоряжения о проверке, ни ордера на обыск или арест, никаких документов, которые позволили бы им проводить проверку в её жилище.

«Даже в том случае, если бы он имел такие документы, моя мать всё равно не подлежит ответственности за превышение сроков пребывания, в связи с тем, что она ни физически, ни юридически не могла бы урегулировать свой статус», — отметила Чупик.

Полиция у дома Чупик 2 ноября. Видео: Александр Ким.

По словам правозащитницы, сам мигрант в России лишён права вставать на миграционный учёт, а она, как принимающая сторона, не могла это сделать из-за того, что её незаконно задержали и выдворили из страны.

«Более того, лица старше 70 лет, а также недееспособные и ограниченно дееспособные лица в России не привлекаются к ответственности в форме административного выдворения, тем более принудительного, через депортационные тюрьмы», — отметила она.

Кроме этого, её мама подала документы в посольство Узбекистана для получения нового загранпаспорта, чтобы вылететь к ней в Армению. Чупик сообщила, что посольство уведомляло МВД России о том, что её мама находится под защитой посольства и намерена добровольно покинуть Россию, как только её документы будут готовы.

Правозащитница заявила, что действия полиции незаконны и угрожают жизни её матери. Она считает, что полиция хочет взять её мать в заложники, чтобы давить на неё, требуя прекратить правозащитную деятельность.

«Предполагаю, что следующим этапом давления может быть непосредственная угроза моей жизни, поскольку запугать меня с целью отказаться от помощи мигрантам невозможно — только убить», — написала Чупик.

Это уже не первый раз, когда полиция приезжает в её дачный дом в Подольске. По словам Чупик, полиция ворвалась 27 сентября, устроила обыск и потребовала документы её матери, которая там проживает.

Кто такая Чупик и почему её выдворили из России?

Валентина Чупик — правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи трудовым мигрантам «Тонг Жахони» («Утро мира»). Эта организация оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Сама Чупик — гражданка Узбекистана. В Россию она приехала, по данным СМИ, в 2005 году и жила в стране в качестве беженки.

В ночь на 25 сентября её, после прилёта из Армении, задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево и поместили в спецприёмник, чтобы депортировать. Сотрудники ФСБ при задержании вручили ей уведомление о лишении статуса «беженки» и сообщили, что ей запрещён въезд в страну до 2051 года.

Чупик лишили статуса «беженки» из-за того, что она якобы живет по поддельным документам беженца. Власти России считают, что она «предоставляла при получении статуса “беженца” заведомо ложные сведения о себе или предоставляла фальшивые документы». Сама правозащитница не согласна с этим и называет эти обвинения «абсолютным бредом».

Коллеги правозащитницы полагают, что её выдворение — это месть правоохранительных органов. Сама Чупик утверждает, что силовики сказали об этом ей напрямую.

Чупик всё же удалось избежать депортацию в Узбекистан, откуда она сбежала. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил это.

И только 2 октября, спустя 8 дней, Чупик позволили уехать в третью страну. Он вылетела в Армению. Правозащитница теперь дистанционно помогает мигрантам защитить их права в России.

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