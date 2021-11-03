Пресс-служба МЧС сообщила, что в угольном карьере Кара-Кече сошел оползень. Пострадавших нет.

Видео: Kaktus.Media.

По предварительным данным, это произошло 3 ноября в 13:30. Оползень накрыл один экскаватор. Водителя в этот момент в машине не было.

Сообщается, что в 17:30 на место происшествия были вызваны участковая комиссия и оперативная группа Жумгальского районного отделения МЧС. В настоящее время очищают место схода оползня.

14 сентября 2020 года на месторождении сошёл крупный оползень. Объём сошедшей горной массы составил 900 тысяч кубометров. Пострадавших и жертв не было.

Однако оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу.

Кара-Кече считается одним из крупных угольных месторождений в Кыргызстане. Запасы угля там оцениваются в 400 млн тонн. На территории месторождения уголь добывают три компании — «Шарбон», «Ак-Жол» и филиал «Кара-Кече» ГП «Кыргызкомур». Они обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую, Таласскую, Джалал-Абадскую и Нарынскую области.

Кыргызстан ежегодно потребляет минимум 2,5 млн тонн угля. Основная часть угля добывается на месторождении Кара-Кече. ТЭЦ города Бишкек потребляет 1 млн 140 тысяч тонн угля в год, из них 680 тонн поставляется из Кара-Кече.