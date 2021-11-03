Главный специалист Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев сообщил, в ближайшее время через UNICEF в Кыргызстан поступит около 200 специальных холодильников для хранения и распределения вакцины против COVID-19.

По его словам, минздрав готовился к прибытию вакцины Pfizer еще с начала года.

Поступление вакцины Pfizer 27 октября 2021 года. Фото: Пресс-служба минздрава

По словам Азимбаева, эта вакцина должна храниться при температуре -80°C. Тогда она продержится от 6 до 9 месяцев.

«В регионах можно две недели держать при температуре от -15 до -20 градусов, а в районных и временных пунктах вакцинации от +2 до +8 градусов в течение недели. Холодильного оборудования от +2 до +8 градусов во временных пунктах вакцинации достаточно по всей стране», — рассказал он.

Ранее в минздраве сообщали, что в начале октября при поддержке UNICEF в Кыргызстан были доставлены и установлены 4 морозильника для хранения вакцин Pfizer. Всего в страну поступило 259 740 доз этой вакцины.

Скандалы с холодильниками для вакцин

В январе 2021 года глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что USAID предоставит Кыргызстану холодильники и шприцы для вакцины Pfizer.

Но USAID не собирался это делать. А Эльвира Сурабалдиева, занимавшая тогда пост вице-премьер-министра, заявила, что Бейшеналиев сделал «необдуманное высказывание» и потребовала публичных извинений от министра.

На следующий день министр заявил, что оборудование для вакцин предоставит UNICEF. Однако представительница UNICEF в Кыргызстане Кристин Жольм сообщила, что вакцина Pfizer BioNTech требует сверххолодовой цепи, а в настоящее время нет планов по закупке такого оборудования.

Кроме этого, был скандал с выключенным холодильником. В мае этого года один из холодильников с вакциной «Спутник V» оказался выдернут из розетки и вакцины были испорчены. Ущерб оценили в 840 тысяч сомов.

Кто виноват в разморозке холодильника с вакцинами — точно неизвестно. Сам министр озвучивал мысль, что выдернуть шнур из розетки могла случайно уборщица, а вот в Центре иммунопрофилактики считали, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.