Председатель правления Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев 3 ноября сообщил, что в Кыргызстане продолжается рост потребления электроэнергии. Он призвал граждан экономить, подчеркнул, что веерные отключения «не планируются», но обратил внимание на низкий объем воды в Токтогульском водохранилище.

Свое заявление Байгазиев сделал на фоне масштабного энергокризиса.

Рост потребления

По словам Байгазиева, кыргызстанцы в сутки потребляют больше на 2-3 млн киловатт-часов электроэнергии, чем в прошлом году. Он отметил, что население не соблюдает введённые кабмином лимиты и «продолжает потреблять электроэнергию».

«Какие-то попытки экономии есть по некоторым регионам, но в целом особенно в Бишкеке и Чуйской области самое большое потребление […] Я хотел бы попросить наших потребителей экономно расходовать электроэнергию и не использовать ее для отопления и кондиционирования воздуха», — призвал он.

«Веерные отключения не планируются»

Глава Нацэнергохолдинга вновь пообещал, что «плановых отключений электричества не будет, кроме аварийных отключений от перегрузок потребления».

Так, по его словам, на 3 ноября объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11,9 млрд кубометров, что на 2,8 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Токтогульское водохранилище. Фото: КНИА «Кабар»

Байгазиев заявил, что 11,9 млрд кубометров хватит для прохождения осенне-зимнего периода при условии соблюдения лимитов потребления электроэнергии.

«Веерные отключения не планируются. Но уже третий год наблюдается дефицит энергоносителей, поэтому необходимо экономить электроэнергию», — сказал он.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году. По данным Нацстаткома, средние потребительские цены на уголь по состоянию на 28 октября составили 5306 сомов за тонну. Это цена выше на 19,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

12 октября кабмин ввёл госрегулирование цен на уголь на 90 дней, так как цена на твердое топливо стала стремительно расти.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период.

Читать по теме: Президент Жапаров: Даст Бог, мы планируем выйти из энергокризиса к 2024-2025 годам

Видео: Пять вопросов об электроэнергии и отоплении в Кыргызстане