Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 676 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 74 человек.

Бишкек — 23;

Чуйская область — 25;

Нарынская область — 1;

Ошская область — 2;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 7;

Баткенская область — 1.

В Оше новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 499 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 97 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 892 человекf.

По данным штаба, на 3 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 605 пациентов. Еще 803 человека лечатся амбулаторно.

Также на 3 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 990 тысяч человек, а вторую — более 764 тысяч кыргызстанцев.