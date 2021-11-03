Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 676 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 74 человек.
- Бишкек — 23;
- Чуйская область — 25;
- Нарынская область — 1;
- Ошская область — 2;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Баткенская область — 1.
В Оше новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 499 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 97 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 892 человекf.
По данным штаба, на 3 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 605 пациентов. Еще 803 человека лечатся амбулаторно.
Также на 3 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 990 тысяч человек, а вторую — более 764 тысяч кыргызстанцев.