Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 676 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 74 человек.

  • Бишкек — 23;
  • Чуйская область — 25;
  • Нарынская область — 1;
  • Ошская область — 2;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 11;
  • Джалал-Абадская область — 7;
  • Баткенская область — 1.

В Оше новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 181 499 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 97 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 892 человекf.

По данным штаба, на 3 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 605 пациентов. Еще 803 человека лечатся амбулаторно.

Также на 3 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 990 тысяч человек, а вторую — более 764 тысяч кыргызстанцев.

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