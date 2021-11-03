Через них без каких-либо поручительств и документов граждане могут получить займы. Правда, для этого получателю придётся предоставить все свои личные данные, в том числе скан паспорта и отпечатки пальцев. «Акчамат» выдаёт займ от 500 до 10 тысяч сомов на срок до 15 дней.

По данным минюста, директрисой ОсОО «ФинТерминал» является Динара Омурбекова. Учредителем же является Владимир Радостовец. По данным «Акчабар», он сын казахского политика Николая Радостовца.

По словам Омурбековой, компания относится к группе международных компаний. Она сообщила, что первая такая компания появилась в Алматы в 2014-2015 годах. Омурбекова добавила, что компания работает по этой бизнес-модели в более 15 странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Проблемные займы»

Журналисты-расследователи отмечают, что «‎Акчамат» выдаёт заём, не проверяя доходов получателей. Из-за этого большинство заёмщиков компании, которые не имеют постоянного источника дохода опаздывают с погашение займов. Признают это и в самой компании.