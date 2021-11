27 октября журналисты «МедиаХаба» Али Токтакунова опубликовали на своём YouTube-канале расследование про деятельность ОсОО «ФинТерминал» (торговая марка «Акчамат»). Они выяснили, что компания, не имея никаких разрешительных документов выдаёт займы под 684% годовых. В «Акчамате» утверждают, что их деятельность законна. Но в Нацбанке «Клоопу» сообщили, что по текущей деятельности компании обратились в правоохранительные органы «для рассмотрения их деятельности в соответствии с требованиями законодательства». Рассказываем о деятельности «Акчаматов» и почему она вызывает вопросы. Что такое «Акчамат»? «‎Акчамат» появилась на рынке Кыргызстана в апреле 2019 года. Компания занимается предоставлением быстрых займов через специальные терминалы. Они размещены в основном в крупных торговых центрах и супермаркетах. Если в 2019 году у компании были 12 таких терминалов, то сейчас, согласно сайту компании, в Бишкеке и Чуйской области их свыше 30. Терминал «Акчамат». Фото: kaktus.media Через них без каких-либо поручительств и документов граждане могут получить займы. Правда, для этого получателю придётся предоставить все свои личные данные, в том числе скан паспорта и отпечатки пальцев. «Акчамат» выдаёт займ от 500 до 10 тысяч сомов на срок до 15 дней. По данным минюста, директрисой ОсОО «ФинТерминал» является Динара Омурбекова. Учредителем же является Владимир Радостовец. По данным «Акчабар», он сын казахского политика Николая Радостовца. По словам Омурбековой, компания относится к группе международных компаний. Она сообщила, что первая такая компания появилась в Алматы в 2014-2015 годах. Омурбекова добавила, что компания работает по этой бизнес-модели в более 15 странах ближнего и дальнего зарубежья. «Проблемные займы» Журналисты-расследователи отмечают, что «‎Акчамат» выдаёт заём, не проверяя доходов получателей. Из-за этого большинство заёмщиков компании, которые не имеют постоянного источника дохода опаздывают с погашение займов. Признают это и в самой компании. Динара Омурбекова. Фото: kaktus.media По словам директрисы «Акчамат», около 80% займов являются «проблемными». «Опаздывают в связи с тем, что испытывают финансовые трудности», — сказала Омурбекова в интервью журналистам «МедиаХаба». При этом, она не видит связь между 80% «проблемными займами» и тем, что компания не проверяет доходы своих заёмщиков. «Если говоря об объёмах задолженности, то у нас средняя сумма задолженности займа варьируется в районе 1 200 сомов», — отметила Омурбекова. Почти 700% годовых Журналисты-расследователи «МедиаХаба» нашли клиентку «‎Акчамат» Надиру. Она — мать-одиночка с годовалой дочкой. По её словам, она взяла три раза заём в «‎Акчамат» по 10 тысяч сомов в разные месяцы под 28,5% на 15 дней. Первый займ с учётом процентов она оплатила в 12 850 сомов. Для этого она взяла деньги в долг у сестры. Но потом, чтобы вернуть деньги сестре, Надира снова взяла займ в 10 тысяч. По её словам, этот займ она просрочила и оплатила уже 16 тысяч сомов, чтобы закрыть его. Надира даёт интервью журналистки «МедиаХаба». Скриншот с видео «В последний раз взяла 17 сентября 10 тысяч. Уже больше месяца не могу оплатить. Проценты сильно выросли. Вчера [в компании] сообщили, что дело перешло в юридический отдел», — рассказала Надира. Журналисты отмечают, что согласно закону «Об ограничении ростовщической деятельности» годовой процент займа не должен превышать 31%. «Но если умножить 28,5% на один год, то получится 684%. Это больше ограничения [в 31%] в 22 раза. Кроме того, есть пени», — говорят они. По словам Омурбековой, первоначальная процентная ставка устанавливается до 30% на срок займа. «Каждый раз, когда клиент проявляет лояльность по отношению к компании, мы эту ставку снижаем», — сообщила она. Всё законно В разговоре с журналистом «МедиаХаба» директриса «Акчамата» заявила, что согласно «Гражданскому кодексу» компания может выдавать деньги взаймы гражданам и без лицензии. Динара Омурбекова разговаривает с журналистом «МедиаХаба». Скриншот с видео «Мы не получали [разрешения на эту деятельность]. В этом нет необходимости. У нас ОсОО зарегистрировано, как положено в минюсте […] Нацбанк и госсфиннадзор уполномочены контролировать только те организации, которые к ним обратились за получением лицензии. Как только они выдали лицензию какой-либо организации, то они уполномочены контролировать своего лицензиара […] А регулировать такие организации как мы, это равносильно тому, что пойти к организациям, которые находятся под юрисдикцией минобразования и пытаться натянуть на них какую-то лицензию», — сказала она. Работать без лицензии нельзя Чтобы подтвердить слова директрисы «Акчамат», журналист «Клоопа» обратился в Нацбанк с вопросом, действительно ли работа компании без лицензии закона. Если коротко, то до 17 сентября это было законно, но теперь нет. «Акчамат» сейчас должен работать с лицензией, в противном случае компания будет нести ответственность по законодательству. Здание Нацбанка. Фото: «Азаттык» 17 сентября этого года в силу вступил закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс», согласно которому деятельность, связанная с предоставлением займов в денежной форме на профессиональной основе, считается кредитованием. Теперь для осуществления такой деятельности необходимо получить в Нацбанке лицензионно-разрешительные документы. В главном финансовом регуляторе «Клоопу» 2 ноября сообщили, что «Акчамат» подпадает под этот закон. В Нацбанке добавили, что с момента вступления в силу этих изменений компания не обращалась к регулятору за получение лицензии. В финансовом регуляторе отметили, что за осуществление деятельности без лицензии компания будет нести ответственность согласно Кодексам «О Проступках», «О Нарушениях» и Уголовному Кодексу. По данным Нацбанка, «Акчамату» и руководству компании может грозить штраф, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, общественные и исправительные работы. «По текущей деятельности ОсОО «Финтерминал» (Акчамат), Нацбанком была направлена соответствующая информация в правоохранительные органы для рассмотрения их деятельности в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики», — сообщили в Нацбанке. Читать по теме: «У таких компаний крыша есть в ГКНБ». Депутат Бекешев потребовал у правительства «жестче контролировать» деятельность «Акчамат» Приостановка деятельности Если вы задались этим вопросом, то да, деятельность компании действительно приостанавливали. В 2019 году деятельность терминалов «Акчамат» приостановили из-за вероятности утечки персональных данных граждан. Гражданин, чтобы получить заём из терминала «Акчамат» предоставляет отпечатки пальцев. Фото: kaktus.media Тогда главный финансовый регулятор попросил правоохранительные органы провести «работы с акцентом на высокую вероятность риска передачи или потери персональных данных граждан третьими лицами». В Нацбанке «Клоопу» 2 ноября этого года сообщили, что в 2019 году компания вначале выдавала кредиты без соответствующих разрешительных документов. «В этой связи бывший руководитель ОсОО “Финтерминал” Первомайским райсудом Бишкека был признан виновным в совершении проступка, согласно статье “Незаконная предпринимательская или банковская деятельность” с назначением наказания в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью по выдаче денежных средств в кредит на полгода», — добавили в Нацбанке. Должники «Акчамата» Журналисты «МедиаХаба» отметили, что те, кто не смог вернуть займы «Акчамату» объединяются в группы и делятся своими историями в соцсетях. «Логика закона в том, что те, кто не имеет возможность вернуть деньги, тому нельзя давать займы. Если же дадут, то он, не имея возможности вернуть [займ], может оказаться в долговой яме. Поэтому для организаций, которые выдают займы и кредиты, установлены специальные правила и инструкции. Однако, “Акчамат” не подчиняется ни одному из них. Надира же, чтобы выплатить свой долг собирается в Россию [на заработки]», — заключил журналист-расследователь.

