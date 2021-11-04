ЦИК обнародовала первые данные о расходах партий за неделю агитации. Всего в выборах в седьмой созыв Жогорку Кенеша участвует 21 партия.



По данным ЦИК, к 3 ноября за первую неделю агитации в избирательные фонды партий поступило 120 180 392 сома. А на «покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании» эти партии уже потратили 102 478 016 сомов.

Кто потратил больше всех?

По данным ЦИК, больше всего на свои счета получили денег (и уже почти все потратили) три партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Альянс».

Немного отстали от них по поступлениям в избирательный фонд и тратам «Эл умуту» и «Ынтымак».

По закону, максимальная сумма, которую могут принять и потратить на агитацию политические партии — 300 млн сомов. В избирательные фонды могут быть перечислены:



cобственные средства кандидата — не более 1, 5 млн сомов;

собственные средства политической партии — не более 100 млн сомов;

добровольные пожертвования физических лиц — не более 200 тысяч сомов с человека;

добровольные пожертвования юридических лиц — не более 3 млн сомов с одного юридического лица.

Выборы-2021

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.

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