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В Бишкеке в результате пожара в швейном цеху погибла четырёхлетняя девочка. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: пресс-служба МЧС Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: пресс-служба МЧС Сгоревший швейный цех. Фото: пресс-служба МЧС

По данным ведомства, пожар возник в цеху на улице Аммосова В Ленинском районе города. Возгорание полностью потушили в 17:12.

«Приблизительная площадь возгорания составляет 125 кв.м. Причина пожара и материальный ущерб уточняется», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что личность погибшей уточняют.