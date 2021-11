Новость обновлена в 17:52. В Бишкеке в результате пожара в швейном цеху погибла четырёхлетняя девочка. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе МЧС. Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: пресс-служба МЧС Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: пресс-служба МЧС Сгоревший швейный цех. Фото: пресс-служба МЧС По данным ведомства, пожар возник в цеху на улице Аммосова В Ленинском районе города. Возгорание полностью потушили в 17:12. «Приблизительная площадь возгорания составляет 125 кв.м. Причина пожара и материальный ущерб уточняется», — сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что личность погибшей уточняют.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!