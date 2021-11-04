Новость обновлена в 17:52.
В Бишкеке в результате пожара в швейном цеху погибла четырёхлетняя девочка. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, пожар возник в цеху на улице Аммосова В Ленинском районе города. Возгорание полностью потушили в 17:12.
«Приблизительная площадь возгорания составляет 125 кв.м. Причина пожара и материальный ущерб уточняется», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что личность погибшей уточняют.
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