Утро 4 ноября встретило всех бишкекчан снегопадом — за ночь выпало немало осадков.

Готовиться к снегопаду городские службы начали еще ночью. В 2 часа ночи дороги начали подсыпать технической солью. Муниципальное предприятие «Тазалык» сообщило, что к утру израсходовали 354 тонн соли.

Днем бороться со снегопадом продолжили 657 дворников.

«В настоящее время “Тазалык” и Бишкекзеленхоз максимально используют все имеющиеся в распоряжении средства для борьбы с обильным снегом», — сообщили в столичной мэрии.

Дворники очищают дороги от снега. Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Однако, из-за снегопада возникли проблемы с работой общественного транспорта в городе. Бишкекчане утром жаловались на отсутствие троллейбусов и автобусов и дороги.

«В городе как всегда бардак. Транспорта нет, маршрутки забиты, автобусы и троллейбусы как будто исчезли. И где до сих пор новые автобусы? Улицы центральные не убраны от снега, тротуары, остановки тоже», — возмутились горожане.

Горожане ждут общественный транспорт на остановке. Фото: kaktus.media Забитая столичная маршрутка. Фото: ИА 24.kg

В столичной мэрии же говорят, что главы и сотрудники администраций , а также «ответственные сотрудники муниципалитета находятся на объездах своих территорий для отслеживания фактической ситуации в разных районах города».

Кроме того, там добавили, что для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения машин на улицах и перекрестках работают сотрудники ГУВД Бишкека.

В Патрульной милиции «Клоопу» в 13:00 сообщили, что пока ДТП из-за снегопада в городе не было.