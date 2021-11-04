Утро 4 ноября встретило всех бишкекчан снегопадом — за ночь выпало немало осадков.
Готовиться к снегопаду городские службы начали еще ночью. В 2 часа ночи дороги начали подсыпать технической солью. Муниципальное предприятие «Тазалык» сообщило, что к утру израсходовали 354 тонн соли.
Днем бороться со снегопадом продолжили 657 дворников.
«В настоящее время “Тазалык” и Бишкекзеленхоз максимально используют все имеющиеся в распоряжении средства для борьбы с обильным снегом», — сообщили в столичной мэрии.
Однако, из-за снегопада возникли проблемы с работой общественного транспорта в городе. Бишкекчане утром жаловались на отсутствие троллейбусов и автобусов и дороги.
«В городе как всегда бардак. Транспорта нет, маршрутки забиты, автобусы и троллейбусы как будто исчезли. И где до сих пор новые автобусы? Улицы центральные не убраны от снега, тротуары, остановки тоже», — возмутились горожане.
В столичной мэрии же говорят, что главы и сотрудники администраций , а также «ответственные сотрудники муниципалитета находятся на объездах своих территорий для отслеживания фактической ситуации в разных районах города».
Кроме того, там добавили, что для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения машин на улицах и перекрестках работают сотрудники ГУВД Бишкека.
В Патрульной милиции «Клоопу» в 13:00 сообщили, что пока ДТП из-за снегопада в городе не было.