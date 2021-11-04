Фото: Пресс-служба УВД Баткенской области

В селе Арка-2 Лейлекского района Баткенской области открыт региональный пункт милиции. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области 4 ноября.

По информации пресс-службы, здание построено в современном стиле. С одной стороны будут размещены кабинет милиционера, вторая часть оборудована всем необходимым для проживания его семьи.

В открытии здания приняли участие уполномоченный представитель по Баткенской области Абдикарим Алимбаев, руководитель областного управления милиции Мурат Боронов, главы айыл окмоту и местные жители.

«Уполномоченный сотрудник милиции будет присутствовать на этом пункте круглосуточно. Наша прямая обязанность — это внимательно выслушивать обращения и жалобы граждан. Когда бы вы ни обратились к нам, вы встретите здесь уполномоченного сотрудника милиции», — сказал Боронов.

Фото: Пресс-служба УВД Баткенской области

Также в селе Борбордук, недалеко от Арка-2, сдано в эксплуатацию новое здание Общественного центра профилактики. Центр построен при поддержке Министерства внутренних дел, Общественного фонда «За международную толерантность», Saferworld и посольства США.

«В этом Общественном центре профилактики будут вести совместную работу суд аксакалов, совет женщин, координатор по молодежным делам и уполномоченный участковый. ОЦП оснащено всей необходимой современной техникой и мебелью, каждому члену центра выделено отдельное помещение», — сообщили в областной милиции.

Общественный центр профилактики будет рассматривать жалобы, незаконные действия, разбирать и решать спорные ситуации возникающие между местными жителями.

Села Арка-2 и Борбордук в Лейлеке расположены недалеко от кыргызско-таджикской границы. Десятки домов и заправок были сожжены в этих селах во время вооруженного конфликта в апреле этого года.

В соседнем селе Максат загорелось здание местного отделения милиции, в котором в течение трех месяцев проводили проводили капитальный ремонт.