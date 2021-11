Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков 4 ноября на международной конференции по ситуации в Афганистане рассказал о позиции кыргызских властей в отношении талибов. «Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира. Летом 2021 года «Талибан» захватил Афганистан. «Позиция нашей страны: на сегодняшний день, как и подавляющее большинство представителей международного сообщества, мы еще не поднимаем и не обсуждаем вопрос признания [правительства талибов]. Но мы говорим о том, что необходимо вести диалог и консультации с представителями де-факто талибского правительства в Афганистане», — заявил Масадыков. Зампред Совбеза подчеркнул, что переговоры сейчас «жизненно важны для всех». «Любые конфликты в мире, включая большие войны, решались только за столом переговоров. Оставить де-факто правительство [Афганистана] в изоляции на сегодняшний день я считаю неправильным», — сказал Масадыков. Масадыков добавил, что Кыргызстан по мере возможности оказывает Афганистану гуманитарную помощь. Сам зампред Совбеза уже неоднократно ездил в Афганистан с переговорами, в том числе разговаривал с силовиками. «Могу сказать, между тем, что пишет мировая пресса и тем, что происходит в стране, есть большая разница. […] Практически все страны на разных конференциях говорили, что нужно вести диалог и помогать [Афганистану]. Мое ощущение, что представители де-факто талибского правительства уже порядком устали слышать в свой адрес [от разных стран] в разном порядке произнесенные требования или условия об инклюзивном правительстве, правах женщин и образовании. [Страны требуют выполнить это перед тем, как] помочь правительству [Афганистана]», — сказал он. Зампред Совбеза Кыргызстана заявил, что международное сообщество, страны, которые граничат с Афганистаном, должны думать о том, как выйти из этой ситуации и попытаться найти какие-то решения проблем этой страны. По его словам, проблемы, нерешенные в Афганистане, напрямую связаны с тем, что происходит в центральноазитском регионе. «Сегодня у нас есть два решения: одно очень плохое решение, а второе — плохое решение. Международному сообществу нужно приходить к одному из них. Если оставить талибов и дожимать их, чтобы они выполнили те условия, которые поставлены международным сообществом перед ними, то я боюсь, что ситуация в Афганистане может уйти совсем в плохую сторону. Поэтому вести диалог, консультации и оказывать гуманитарную помощь, по возможности освободить хотя бы часть финансовых средств, которые принадлежат Афганистану, это, я думаю помогло бы де-факто правительству страны», — сказал он. Кыргызстан и переговоры с «Талибаном» Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая провела официальную встречу с правительством, назначенным «Талибаном». Встреча прошла в Кабуле 23 сентября, куда отправился Масадыков вместе с главой отдела внешней политики администрации президента Жээнбеком Кулубаевым. Позже стало известно, что Масадыков прибыл в Афганистан по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который выступал за диалог с талибами. С представителями запрещенной организации даже встретились послы Кыргызстана и Казахстана. 21 октября на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы «Талибан» исключили из списка террористических организаций. Тогда Путин сказал, что такое решение должно приниматься на уровне ООН. Захват Афганистана талибами Боевики радикального движения «Талибан» захватили Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана — они находились там около 20 лет. 16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы давали много обещаний — и касательно прав женщин, и о правах этнических меньшинств. Однако действия с этими обещаниями расходятся. 21 октября около двух десятков афганок вышли на улицы на марш за права женщин — член «Талибана» ударил иностранного фотографа прикладом винтовки и пнул ногой. Еще один ударил журналиста кулаком. Сентябрьский марш за права женщин был разогнан. Талибы требуют, чтобы афганки скрывали лица на публике под буркой. Уже в первую неделю после захвата власти женщинам запретили выходить из дома на работу «в целях безопасности». Без мужчин афганским женщинам не продают даже еду на рынках, а в Кандагаре, что на юге страны, прекратили свою работу женские поликлиники.

