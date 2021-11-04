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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар отеле в Novotel в Бишкеке. Днём 4 ноября загорелся фасад здания отеля на проспекте Чынгыза Айтматова.

По словам замначальника Управления МЧС по Бишкеку Урмата Сариева, вызов о пожаре в ведомство поступил в 15:43, а возгорание потушили в 16:47.

«Площадь возгорания составила 50 кв.м. Предварительная причина — в водосточном жёлобе произошло короткое замыкание электропроводов, которые обогревали данный жёлоб. Жертв и пострадавших нет, материальный ущерб устанавливается», — сказал он.



По словам генерального менеджера отеля Рода Лефлера, возгорание произошло из-за короткого замыкания кабеля, который расположен на фасаде здания.

Он отметил, что система пожарной безопасности сработала намного раньше самого возгорания и благодаря этому удалось вовремя локализовать пожар.

Фасад здания Novotel после пожара. Фото: AKIpress Фасад здания Novotel после пожара. Фото: AKIpress Фасад здания Novotel после пожара. Фото: пресс-служба МЧС

По данным МЧС, в результате пожара сгорела электропроводка и внешний вид отеля.