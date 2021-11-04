Водители маршруток пригнали свой транспорт почти к мэрии Оша. Фото: скриншот эфира T-Media

В Оше 4 ноября около 20 водителей маршруток вышли на акцию протеста с требованием повышения стоимости проезда до 15 сомов, как в Бишкеке. Вместе с повышением тарифов они потребовали организовать больше остановок для транспорта в городе.

Что говорят водители



Один из водителей, участвовавших в акции протеста, сказал, что стоимость проезда не повышалась с 2012 года, а расходы за это время выросли. Другой водитель, Сталбек Бакиров, сказал, что им невыгодно перевозить пассажиров, так как все подорожало в том числе и дизельное топливо, и запасные части.

«Мы выходим на акцию потому, что средств ни на что не хватает. Если бы стоимость солярки была 3 сома, мы бы тоже перевозили, как и прежде по 10 сомов. Цены на топливо растут с каждым днем, сами видите, должна же быть справедливость. Пять сом — это разве деньги?» — задался он вопросом.

Кроме этого, они отметили, что в городе не хватает остановок и попросили построить дополнительные остановки для общественного транспорта.

С водителями встретился начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Оша Урали Раманов. По его словам, требования протестующих обоснованы и будут рассмотрены на заседании городского кенеша 15 ноября.

«Мы эту проблему поднимаем с начала года. Цены на топливо и запчасти выросли в два раза. Мы должны сказать водителям спасибо, они с пониманием относятся к сложившейся ситуации и терпели до сих пор», — сказал он.

Водители предупредили, что объявят забастовку, если проблема не будет решена и тарифы не будут повышены до 20 ноября.

Ранее заместитель директора агентства по перевозке пассажиров Акболуш Тиленбаев сообщил, что предлагается повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Оша. Но перед внесением вопроса в местный кенеш Тиленбаев сказал, что власти спросят мнения жителей Оша.

Водители, маршрутки и забастовки

Первым городом, где водители маршруток с помощью забастовок начали добиваться повышения тарифов на проезд, стал Бишкек. В столице Кыргызстана они несколько раз выходили на забастовки. В последний раз водители не вышли на работу в июне 2021 года, забастовка продолжалась 5 дней.

Тогда они заявили, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш». В результате некоторые из них просто перестали выходить на линию, так как работа перестала приносить желаемый доход.

Город столкнулся с транспортным коллапсом, и горкенеш Бишкека принял новые тарифы на проезд, которые начали действовать с 1 ноября. Перед началом действия новых тарифов водители маршруток начали возвращаться на привычные рабочие места.

Вслед за Бишкеком на митинг в начале ноября вышли бастовать, чтобы добиться повышения тарифов, водители маршруток в Кара-Балте. Около 50 бастующих потребовали повысить тариф за проезд внутри города до 15 сомов, а для льготников — поднять тариф с 7 до 10 сомов.

Власти обещали рассмотреть вопрос «законным путем» в ближайшие две недели и водители вернулись на маршруты.