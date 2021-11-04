В Центральную Азию пришло резкое похолодание — штормовое предупреждение объявили в Казахстане, а так же в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Заметно снизилась температура воздуха и испортилась погода и в Туркменистане.

По данным мирового онлайн-рейтинга по качеству воздуха World Air Quality, у кыргызской столицы в мировом масштабе 4 ноября — 19 место по загрязнению воздуха: 104 (AQI)*.

Скриншот с сайта www.iqair.com.

*AQI — унифицированный индекс качества воздуха, куда входит концентрация загрязняющих веществ и их распространение.

При этом в последние несколько дней в столице Кыргызстана воздух был не только вреден для уязвимых групп населения, но и — в понедельник — вообще для всех людей.

Скриншот с сайта www.iqair.com.

По загрязнению воздуха на 4 ноября среди столиц Центральной Азии Бишкек обошел столицы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Ближе всех к Бишкеку по уровню загрязнения воздуха Душанбе и Ашхабад. Там воздух имеет умеренные значения загрязнения: всего 74 (AQI). С начала недели в этих городах он так же был умеренно загрязнен.

Скриншот с сайта www.iqair.com.

Скриншот с сайта www.iqair.com.

В столице Казахстана Нур-Султане качество воздуха гораздо лучше: 30 (AQI). Но в начале недели загрязнение воздуха было немного выше.

Скриншот с сайта www.iqair.com.

В узбекском Ташкенте сегодня воздух самый чистый из воздуха всех столиц региона: всего 19 (AQI). Как и в столице Казахстана, в начале недели там тоже было умеренное загрязнение воздуха в пределах 50-52 (AQI).

Скриншот с сайта www.iqair.com.

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице поднимается активистами и горожанами уже не первый год. Каждую зиму смог в Бишкеке увеличивается из-за отопительного сезона — на столичной ТЭЦ, как и жилмассивах используют уголь для отопления.

Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Несмотря на ежегодную актуальность проблемы смога, столичные власти и правительство не принимали конкретных мер для решения проблемы. А Бишкек 4 января 2021 года стал антилидером по качеству воздуха во всем мире: AQI в столице достиг 450 единиц.

К новому отопительному сезону 2021-2022 город также подошел без ощутимой конкретной стратегии, которая поможет снизить загрязненность воздуха.

Читать по теме: